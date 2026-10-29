INOVAÇÃO NO VAREJO

Solução chegou a 313 lojas da rede e contribuiu para 175 mil atendimentos em julho, com 59% das solicitações resolvidas em cerca de 20 segundos

O Assaí ampliou o Fiscal Remoto para todas as suas 313 lojas no Brasil. A solução tecnológica agiliza o atendimento de ocorrências nos caixas e busca reduzir o tempo de espera dos clientes.

Em julho, a ferramenta contribuiu para 175 mil atendimentos. Desse total, 59% dos chamados foram solucionados em uma média de 20 segundos. Além disso, a companhia registrou uma redução de 43% nos acionamentos em relação ao mês anterior.

Tecnologia agiliza atendimento nos caixas

O Fiscal Remoto permite que ocorrências durante as compras sejam encaminhadas a uma equipe que presta suporte à distância. Dessa forma, não é necessário deslocar um fiscal até o caixa para resolver cada situação.

Entre os casos atendidos estão cancelamentos de itens, divergências de preços, troca de operador, engano de produto e vouchers de troca. Com isso, a ferramenta ajuda a agilizar os procedimentos e a reduzir o tempo de espera dos consumidores.

“O Fiscal Remoto é um exemplo de como o Assaí vem utilizando tecnologia para desenvolver soluções que respondem a desafios reais do varejo. Ao digitalizar e agilizar processos da operação, conseguimos otimizar o atendimento nas lojas, dar mais fluidez à jornada do cliente e apoiar nossos colaboradores no dia a dia. Nosso objetivo é aplicar inovação de forma prática, gerando eficiência para o negócio e uma experiência cada vez melhor para quem está nas nossas lojas”, afirma Denis Paiotti, diretor de TI do Assaí.

Solução chegou a todas as lojas em 2026

O desenvolvimento do Fiscal Remoto começou em 2025, com uma prova de conceito e um projeto-piloto em 13 lojas. Após os primeiros resultados, a companhia ampliou o teste para 18 unidades e aprimorou o software, os processos e as automações do sistema de frente de caixa.

A expansão nacional ocorreu entre março e agosto de 2026. Assim, a solução passou a atender todas as 313 lojas da rede, distribuídas pelas regiões brasileiras.

Assaí prevê uso de inteligência artificial

Agora, a companhia trabalha na próxima etapa do projeto, que prevê o uso de inteligência artificial (IA) e reconhecimento de imagens para identificar situações durante o atendimento nos caixas.

Atualmente, o operador aciona a equipe remota quando precisa de suporte. Com a nova tecnologia, porém, as imagens também poderão ajudar a identificar ocorrências, fornecendo mais informações para a análise e a resolução dos casos.

A expectativa é ampliar gradualmente as aplicações da ferramenta conforme o avanço dos testes. Segundo a empresa, a iniciativa busca tornar os processos mais eficientes e melhorar a experiência dos consumidores.

“A tecnologia precisa estar a serviço do negócio e das pessoas. Por isso, nosso trabalho é identificar oportunidades em que soluções digitais, automação e inteligência artificial possam tornar o varejo mais eficiente e a experiência do cliente mais simples e ágil”, explica o executivo.

Sobre o Assaí

Fundado em São Paulo, o Assaí atua no setor de atacarejo há mais de 50 anos. Em 2025, a companhia registrou faturamento de R$ 84,7 bilhões e atende cerca de 40 milhões de pessoas por mês, entre comerciantes e consumidores.

Atualmente, a rede conta com mais de 310 lojas em 24 estados e no Distrito Federal, além de aproximadamente 90 mil colaboradores. A empresa também investe em soluções digitais, marcas próprias e novas frentes de atuação, como o Assaí Farma.