COMPRAS E DESCONTOS

Evento terá cerca de 50 estandes com roupas, calçados, acessórios e outros produtos; entrada é gratuita.

O Bazar da Rayana realiza neste sábado (21) o Esquenta da Black Day, uma edição especial com descontos e produtos a preços promocionais. O evento ocorre das 8h às 16h, na praça de alimentação do Shopping São José, na Zona Leste de Manaus. A entrada é gratuita.

A edição reunirá aproximadamente 50 estandes com produtos novos e seminovos. Entre as opções, o público encontrará roupas, calçados, acessórios, maquiagens, artesanato, brinquedos e cosméticos. Além disso, haverá itens de desapego com preços que variam de R$ 1 a R$ 150.

Bazar reúne empreendedores locais

Organizado por Rayana Pinho, o evento busca reunir empreendedores locais e oferecer espaço para a comercialização de produtos. Dessa forma, a iniciativa incentiva a geração de renda e fortalece o comércio popular.

Além de movimentar as vendas, o bazar oferece ao público a oportunidade de encontrar produtos com preços acessíveis. A organização também prepara descontos especiais para o Esquenta da Black Day.

O evento ocorre semanalmente em diferentes pontos de Manaus. Assim, conecta vendedores e consumidores e cria oportunidades para quem deseja vender ou economizar.

Serviço

Evento: Bazar da Rayana – Esquenta da Black Day

Bazar da Rayana – Esquenta da Black Day Data: Sábado, 21 de novembro

Sábado, 21 de novembro Horário: Das 8h às 16h

Das 8h às 16h Local: Praça de Alimentação do Shopping São José

Praça de Alimentação do Shopping São José Endereço: Avenida Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus

Avenida Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus Entrada: Gratuita

Para acompanhar as próximas edições e ofertas, o público pode seguir o perfil @bazardarayana no Instagram e Facebook. Empreendedores e clientes também podem entrar em contato pelo WhatsApp: (92) 98216-9076.

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