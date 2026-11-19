EMPREENDEDORISMO FEMININO

Levantamento com 1.592 mulheres mostra que renda extra, flexibilidade de horários e autonomia motivam a atuação na consultoria de beleza

Um levantamento realizado com 1.592 Consultoras de Beleza da Natura e da Avon, em todas as regiões do Brasil, aponta que 79% delas se identificam com papéis ligados ao trabalho e ao empreendedorismo. O estudo destaca a busca por renda própria, autonomia, flexibilidade e realização pessoal entre as mulheres que atuam na atividade.

Conduzida pela pesquisadora Rosana Pinheiro-Machado, da University College Dublin, a pesquisa foi divulgada em referência ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro. A data, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), reconhece a atuação das mulheres empreendedoras.

Renda extra e autonomia

Entre as entrevistadas, 66% apontaram a renda extra como um dos principais significados da consultoria. Além disso, 39% destacaram a flexibilidade de horários como benefício da atividade, enquanto 25% citaram a oportunidade de trabalhar na área da beleza.

Por outro lado, apenas 16% consideram a consultoria sua principal fonte de renda. O dado indica que, para a maioria, a atividade funciona como complemento financeiro. Ainda assim, grande parte direciona os ganhos para o orçamento familiar.

O estudo também identificou que muitas mulheres se reconhecem como empreendedoras e donas do próprio negócio. Isso porque elas administram diferentes etapas das vendas, como estoque, pedidos, finanças, divulgação e atendimento aos clientes.

Segundo Rosana Pinheiro-Machado, as consultoras não se veem apenas como vendedoras. Pelo contrário, elas também destacam a autonomia para organizar a rotina, estabelecer metas e construir uma carteira de clientes.

WhatsApp e Instagram ganham espaço nas vendas

Além da autonomia financeira, a pesquisa aponta o avanço das ferramentas digitais na rotina das consultoras. Nesse cenário, o WhatsApp aparece como principal canal de vendas, seguido pelo Instagram.

Para entender esse movimento, o levantamento analisou mais de mil perfis de consultoras nas redes sociais. Como resultado, identificou que metade das que possuem Instagram já profissionaliza suas contas.

Apesar do crescimento digital, o atendimento presencial continua importante. De acordo com a pesquisadora, as ferramentas ampliam o contato com as clientes, mas não substituem a relação individual construída nas vendas diretas.

Capacitação das consultoras

Enquanto as ferramentas digitais ganham espaço, a capacitação também integra a rotina da rede. No último ano, a Escola Natura e Avon capacitou mais de 560 mil consultoras no Brasil.

Desse total, 128 mil participaram do projeto Consultores de Beleza Treinadores. A iniciativa trabalha temas como inclusão digital, educação financeira e gestão da rede. Dessa forma, a empresa busca apoiar o desenvolvimento profissional e pessoal das participantes.

Como a pesquisa foi feita

O estudo ocorreu entre junho e outubro de 2025. Para isso, a equipe combinou métodos quantitativos e qualitativos, com questionários respondidos por 1.592 consultoras das cinco regiões do país, entrevistas em profundidade e grupos focais.

Segundo a pesquisa, a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.