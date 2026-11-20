OPORTUNIDADE

Oportunidades temporárias são para a função de empacotador; inscrições podem ser feitas pela internet.

Manaus (AM) – Pessoas com 50 anos ou mais podem concorrer a 104 vagas temporárias de emprego pelo Grupo Nova Era em Manaus. As oportunidades são para a função de empacotador e fazem parte do reforço das equipes durante o período de fim de ano.

Além das vagas na capital amazonense, o processo seletivo também oferece nove oportunidades em Boa Vista, em Roraima, totalizando 113 postos de trabalho.

A iniciativa integra o Projeto Melhor Idade e tem objetivo de valorizar a experiência de profissionais maduros e ampliar a inclusão desse público no mercado de trabalho.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível na internet: Clique aqui para se inscrever.

As oportunidades são para atuar como empacotador, função que exige atenção, cuidado e facilidade para trabalhar em equipe. A empresa procura candidatos ativos e atenciosos para auxiliar no atendimento aos clientes e nas atividades das lojas.

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