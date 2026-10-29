Grande Circular

arreata está marcada para segunda-feira (2), às 15h, na avenida Grande Circular, e marca a abertura da programação de Natal do Shopping Grande Circular

Árvores iluminadas, decoração temática e a expectativa pela chegada do Bom Velhinho marcam o início da temporada natalina em Manaus. Na próxima segunda-feira (2), às 15h, o Papai Noel percorrerá a avenida Grande Circular e seguirá até a entrada principal do Shopping Grande Circular, na Zona Leste da capital.

Com a chegada do personagem, o shopping abre sua programação de Natal e espera reunir famílias para celebrar a data.

Vila Encantada terá decoração temática

Neste ano, o shopping escolheu o tema “Vila Encantada do Papai Noel” para a decoração natalina. Para isso, montou uma estrutura especial no piso L3, próximo ao cinema Centerplex.

O espaço contará com uma Casa do Papai Noel em estilo rústico. Além disso, a decoração terá luzes, guirlandas, bolas natalinas, árvores decoradas, presentes e um boneco de neve. As crianças também poderão depositar suas cartinhas em uma caixa de correio destinada ao Bom Velhinho.

Papai Noel receberá famílias de quinta a domingo

Depois da chegada, as famílias poderão visitar a Vila Encantada de quinta-feira a domingo, das 16h às 20h. Nesse período, o público poderá conhecer a casinha, tirar fotos com o Papai Noel e aproveitar o cenário preparado para a época.

Assim, a atração oferece uma opção de lazer para crianças e adultos que desejam entrar no clima natalino e guardar lembranças desse momento em família.

Shopping aposta na magia do Natal

Para Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, a chegada do Papai Noel representa um dos momentos mais aguardados do calendário natalino. Afinal, a ação reúne dezenas de pessoas todos os anos, que acompanham a passagem do Bom Velhinho e esperam sua chegada ao shopping.

“A ideia é trazer o clima do Natal para dentro do shopping e oferecer às famílias um espaço bonito e acolhedor para aproveitar esse período. A decoração, a árvore de Natal e a presença do Papai Noel foram pensadas para encantar as crianças e fazer com que os pais também possam reviver um pouco da magia dessa época do ano”, afirma Júlio.

Por fim, quem deseja conferir mais informações pode acessar o Instagram @shoppinggrandecircular.