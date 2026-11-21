VIDA NOTURNA

Comemoração será no dia 5 de dezembro, com Tribal House no Main Floor e atrações de pop e funk no Sonique Lounge.

A Augusta Haus prepara uma festa especial para comemorar nove anos de atividades em Manaus. No dia 5 de dezembro, um sábado, a casa reunirá 11 DJs em uma programação dividida entre duas pistas, com estilos que vão do Tribal House ao pop e funk. Além disso, a celebração terá início às 23h e seguirá até as 8h de domingo (6), na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro.

Para marcar a data, a programação ocupará dois ambientes com propostas musicais diferentes. No Main Floor, o destaque será o Tribal House, com uma apresentação especial de Allison Nunes e John W. Os dois dividirão os comandos em um set B2B (back-to-back), formato no qual DJs se apresentam juntos. Além da dupla, Bazonni, Thiago Moncayo, Mat Loureiro e Louis Santos também comandarão a pista.

Enquanto isso, o Sonique Lounge receberá uma seleção voltada ao pop e ao funk. Nesse ambiente, Peter Abreu, Omã Freire, Thai, Gustavo Sill e Rayray ficarão responsáveis pela programação musical. Dessa maneira, a festa oferecerá diferentes experiências ao público durante a mesma noite.

A divisão em ambientes com estilos distintos também acompanha a proposta musical da Augusta Haus, que recebe eventos de diferentes vertentes. Ao longo de sua programação, a casa abre espaço para festas temáticas, noites dedicadas ao funk e encontros voltados à música eletrônica. Assim, a comemoração de nove anos reforçará essa diversidade com duas pistas simultâneas.

Além de marcar o aniversário do espaço, a festa reunirá artistas que circulam pela cena musical de Manaus. Por outro lado, a proposta de combinar Tribal House, pop e funk também amplia as opções para quem procura diferentes ritmos em uma mesma programação.

Por fim, os interessados poderão adquirir ingressos antecipados pela plataforma Sympla. A festa terá classificação indicativa para maiores de 18 anos.