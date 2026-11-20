A música, as tradições populares e a ancestralidade negra vão movimentar o Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito, em Manaus, durante a Sambada do Barranco. O festival multiartístico ocorre nos dias 20, 27 e 28 de novembro, com programação gratuita que reúne samba, capoeira, maracatu, apresentações de DJs e atividades de formação cultural.
Além de valorizar as culturas negra, quilombola, afro-indígena e LGBTQIAPN+, a iniciativa busca fortalecer os artistas e agentes culturais do território. Para isso, promove encontros entre diferentes gerações e manifestações populares da Amazônia e de outras regiões do país.
Entre os destaques está a participação de integrantes do Coco de Umbigada, de Olinda (PE). Mãe Beth de Oxum, Mestre Quinho Caetés e Alice Ialodê conduzem uma aula-espetáculo no dia 27 de novembro, às 19h. Já no dia seguinte, os artistas retornam para integrar as apresentações musicais do festival.
Confira a programação
20 de novembro, a partir das 11h
- Capoeira Quilombola de São Benedito;
- DJ Ravi;
- Do Quilombo se Fez Samba Raiz;
- Cocada Baré;
- Samba do Quilombo;
- Boi Mirim e Sinhazinha Mirim do Boi Caprichoso;
- Vitória Régia;
- Samba com as Moças.
27 de novembro, às 19h
- Aula-espetáculo com Mãe Beth de Oxum;
- Mestre Quinho Caetés;
- Alice Ialodê.
28 de novembro, a partir das 16h
- DJ Ramon;
- Maracatu Eco da Sapopema;
- Do Quilombo se Fez Samba Raiz;
- Cocada Baré;
- Mãe Beth de Oxum;
- Mestre Quinho Caetés;
- Alice Ialodê;
- Rosivaldo e os Metais de Olinda.
História e ancestralidade
Além da programação artística, a Sambada destaca a história do Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito. A comunidade surgiu a partir da chegada de famílias maranhenses a Manaus, por volta de 1890. Desde então, a devoção a São Benedito e a realização de sua festa atravessam gerações e ajudam a preservar a identidade do território.
Atualmente, cerca de 43 famílias vivem na comunidade. O território conquistou a certificação da Fundação Cultural Palmares em 2014. Posteriormente, em 2023, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) reconheceu o quilombo como Ponto de Memória. Já em 2024, o Ministério da Cultura concedeu o reconhecimento como Ponto de Cultura.
A organização também prevê ações de acessibilidade cultural para ampliar a participação de pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos e idosos. Além disso, o projeto recebeu apoio do edital de fomento à execução de ações culturais de cultura popular da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Governo do Amazonas e do Fundo Estadual de Cultura.
Por fim, A Caldo Negro Produções realiza o festival em parceria com o Cocada Baré, o Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito e o Pagode do Quilombo.
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