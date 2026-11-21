CENA CULTURAL

Edição comemorativa reúne seis atrações e terá programação dedicada ao funk, das 22h às 5h, em Manaus

A Augusta Haus recebe, neste sábado (21), uma edição especial do Baile Cult, que completa três anos de realização em Manaus. Para marcar a data, a festa começa às 22h e reúne DJs locais e de outras regiões do país em uma programação dedicada ao funk. Além disso, a proposta musical inclui diferentes sonoridades e referências da cultura urbana.

Entre as atrações confirmadas estão Turin, de São Paulo, além de Bazonni, Lessa, Jotap, Yasmina e Funkcomjazz. Ao longo da noite, os artistas comandam a pista com apresentações que mantêm o funk como elemento central do evento. Dessa forma, a edição comemorativa também reúne diferentes nomes da cena musical.

A escolha do gênero dialoga com a presença do funk na cultura popular brasileira. Embora tenha raízes na música negra norte-americana, o ritmo desenvolveu características próprias no Brasil e conquistou espaço em diferentes regiões. Com o passar dos anos, também ganhou novas vertentes e incorporou referências de outros estilos musicais.

Nesse contexto, festas independentes contribuem para movimentar a cena cultural e noturna de Manaus. Além de oferecer opções de entretenimento, esses eventos abrem espaço para DJs e artistas apresentarem seus trabalhos. Consequentemente, também aproximam públicos com diferentes referências e preferências musicais.

A comemoração ocorre na Augusta Haus, com início previsto para as 22h de sábado e encerramento às 5h de domingo (22). Para participar, o público precisa ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto na entrada.

Por fim, os interessados podem adquirir ingressos antecipados pela plataforma Sympla. A compra acontece pela internet e, após a confirmação, o público utiliza o QR Code do ingresso para acessar o evento.