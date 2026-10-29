JAN-PRO

Planejamento das rotinas, treinamento das equipes e uso correto de produtos ajudam a evitar desperdícios e controlar os custos de limpeza nas empresas.

O uso excessivo de produtos, o desperdício de água e a repetição de tarefas podem elevar os custos de limpeza nas empresas. Por isso, adotar procedimentos padronizados e planejar as rotinas ajuda a reduzir perdas sem comprometer a higiene dos ambientes. Nesse contexto, a JAN-PRO Manaus destaca a importância da limpeza profissional para a gestão operacional dos negócios.

A quantidade de produto, a escolha dos materiais e a frequência da higienização devem considerar as características de cada ambiente. Afinal, aplicar produtos em excesso nem sempre melhora o resultado e ainda aumenta o consumo de insumos. Além disso, a falta de planejamento pode levar à repetição de tarefas, ao uso inadequado de equipamentos e a gastos desnecessários.

Planejamento ajuda a reduzir desperdícios

O treinamento dos profissionais também contribui para evitar perdas. Com orientações sobre diluição, aplicação de produtos, uso de equipamentos e sequência das atividades, as equipes conseguem padronizar os procedimentos e executar as tarefas com mais eficiência.

Da mesma forma, acompanhar o consumo de materiais permite identificar falhas e ajustar a rotina de limpeza. Assim, as empresas podem aproveitar melhor os recursos e manter os padrões de higiene.

De acordo com Francisco Pimentel, gerente de qualidade da JAN-PRO Manaus, a eficiência depende da combinação entre planejamento, capacitação e acompanhamento dos serviços. Para ele, definir procedimentos específicos para cada ambiente contribui tanto para o uso racional dos recursos quanto para a manutenção da qualidade.

“Uma limpeza eficiente não significa utilizar mais produtos, mas aplicar os recursos de maneira correta. Quando a equipe conhece os procedimentos e segue uma rotina bem definida, conseguimos evitar desperdícios e melhorar o aproveitamento dos materiais. Esse cuidado contribui tanto para a qualidade do serviço quanto para o controle dos custos da operação”, afirma Francisco Pimentel.

Portanto, além de manter os ambientes limpos, o planejamento das rotinas ajuda as empresas a controlar despesas e evitar desperdícios no dia a dia.

Para mais informações, acesse o Instagram @janpromanaus.