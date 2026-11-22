RENEGOCIAÇÃO

: Evento ocorre de 23 a 27 de novembro, na zona Norte, com participação de bancos, empresas e instituições de ensino.

Manaus (AM) – Consumidores de Manaus terão uma oportunidade para renegociar dívidas e buscar condições especiais de pagamento entre os dias 23 e 27 de novembro. A 4ª edição do Feirão Negocia Manaus será realizada pelo Procon Manaus, das 9h às 14h, no espaço de eventos da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

A ação reunirá empresas, bancos, instituições de ensino e entidades de diferentes segmentos para oferecer negociação direta de débitos, consulta de pendências e alternativas de parcelamento. As condições variam conforme a empresa, o tipo de dívida e o tempo de atraso.

Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, o feirão busca aproximar consumidores e fornecedores e facilitar a construção de acordos para regularização financeira.

“A atuação do Procon Manaus vai além da intermediação de conflitos. Também trabalhamos para criar oportunidades de diálogo entre consumidores e fornecedores”, afirmou.

Entre as condições anunciadas, a concessionária Águas de Manaus oferecerá descontos de até 95% e parcelamento em até 80 vezes, com entrada flexível e isenção de juros. Os benefícios dependerão da classificação da matrícula e do tempo de atraso. Para pagamentos à vista, os descontos nas multas poderão chegar a 40%.

O DB Supermercados terá abatimento de até 100% nos encargos para dívidas com atraso entre 66 e 150 dias. A empresa também prevê descontos de até 30% no saldo devedor e parcelamento em até 18 vezes, com entrada de 10%, respeitando o valor mínimo de R$ 50.

A operadora Claro disponibilizará descontos de até 95%, conforme o período de inadimplência, e parcelamento em até dez vezes por boleto. O atendimento também incluirá atualização cadastral, emissão de segunda via de faturas e demandas técnicas e financeiras.

A Bemol permitirá renegociar empréstimos pessoais, crediário próprio, crediário parceiro e Pix parcelado. Para o empréstimo pessoal, a negociação estará disponível a partir de 60 dias de atraso. Nos demais serviços, o prazo mínimo será de 90 dias.

Já as empresas Nova Era e Baratão da Carne atenderão consumidores com débitos relacionados aos cartões das lojas. As condições serão definidas após análise individual.

Bancos e instituições de ensino

Bradesco, Banco BMG e Crefisa também participarão do feirão. Os serviços incluem negociação de dívidas, atualização cadastral e orientação financeira. Bradesco e BMG oferecerão ainda abertura de contas, seguros, proteção financeira e portabilidade de crédito.

As instituições de ensino Fametro, Nilton Lins, Literatus e Uninorte receberão consumidores com pendências financeiras relacionadas às mensalidades e outros débitos. As propostas serão avaliadas individualmente, conforme o tempo de atraso.

O Cartório disponibilizará consulta gratuita de CPF e CNPJ, além da emissão de boletos para pagamento de dívidas cartoriais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL) oferecerá consulta ao SPC, divulgação de cursos profissionalizantes e orientações sobre empregabilidade.

O Sebrae também estará presente, com consultorias sobre gestão financeira e orientações para pequenos negócios, incluindo informações sobre formalização e regularização de empreendimentos.

Documentos necessários

Para participar, o consumidor deverá apresentar documento oficial com foto e CPF. Também é recomendável levar faturas, boletos ou outros comprovantes relacionados à dívida. O comprovante de residência e documentos complementares poderão ser exigidos, conforme as regras de cada participante.

Na chegada, os consumidores passarão por uma triagem e serão encaminhados ao guichê da empresa ou instituição responsável pela negociação. A distribuição de senhas seguirá a capacidade diária de atendimento de cada participante e as prioridades previstas em lei.

Quem comparecer para negociar uma dívida em nome de outra pessoa deverá apresentar procuração legal.

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