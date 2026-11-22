LOTERIA

Bilhete registrado na capital amazonense acertou as 15 dezenas do concurso 3835 e dividirá o prêmio principal com uma aposta de São Roque (SP).

Manaus (AM) – Uma aposta feita em Manaus está entre as duas ganhadoras do prêmio principal da Lotofácil 3835, sorteado na manhã deste domingo (22). O bilhete registrado na capital amazonense garantiu R$ 969.054,85 ao acertar as 15 dezenas do concurso. O outro jogo premiado foi feito em São Roque, no interior de São Paulo.

As duas apostas vão dividir o prêmio milionário, com cada uma recebendo quase R$ 970 mil. O sorteio também contemplou outros 188 jogos que acertaram 14 números. Cada um desses bilhetes receberá R$ 2.161,58.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22.

Além do ganhador de Manaus, duas apostas registradas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também foram premiadas na faixa de 14 acertos.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta segunda-feira (23), às 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira a premiação da Lotofácil 3835

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, com R$ 969.054,85 para cada uma;

2 apostas ganhadoras, com R$ 969.054,85 para cada uma; 14 acertos: 188 apostas ganhadoras, com R$ 2.161,58 para cada uma;

188 apostas ganhadoras, com R$ 2.161,58 para cada uma; 13 acertos: 7.322 apostas ganhadoras, com R$ 35 para cada uma;

7.322 apostas ganhadoras, com R$ 35 para cada uma; 12 acertos: 95.850 apostas ganhadoras, com R$ 14 para cada uma;

95.850 apostas ganhadoras, com R$ 14 para cada uma; 11 acertos: 541.422 apostas ganhadoras, com R$ 7 para cada uma.

A relação das cidades onde foram registrados os bilhetes premiados pode ser consultada no site oficial das Loterias Caixa.

Como jogar na Lotofácil

Para participar, o apostador deve marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Também é possível utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema escolhe os números aleatoriamente.

Recebem prêmios as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

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