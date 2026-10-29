MÚSICA CLÁSSICA

Concerto reúne quatro composições de diferentes tradições musicais, com regência de Luiz Fernando Malheiro e participação da soprano Daniella Carvalho, nesta quinta-feira (29)

A Amazonas Filarmônica apresenta nesta quinta-feira (29), às 20h, um concerto no Teatro Amazonas, em Manaus. O programa reúne obras de Alberto Nepomuceno, Samuel Barber e Alexander Scriabin. Sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, diretor artístico e regente titular da orquestra, a apresentação também terá a participação da soprano Daniella Carvalho. O espetáculo integra a Temporada de Concertos do Amazonas 2026.

Concerto percorre diferentes tradições musicais

O programa reúne quatro composições com diferentes expressões da música de concerto. As obras transitam entre a tradição brasileira, a sensibilidade norte-americana e a intensidade da música sinfônica russa.

Assim, o público poderá acompanhar um repertório que vai da contemplação à grandiosidade orquestral, com diferentes atmosferas e sonoridades.

Nepomuceno abre a apresentação

A primeira obra será o Prelúdio de O Garatuja (1904), do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno (1864–1920). A composição integra sua produção inspirada na literatura e na cultura nacional.

Nepomuceno figura entre os principais nomes da música brasileira na transição dos séculos XIX e XX. Além disso, teve papel importante na valorização de elementos nacionais na música erudita.

O prelúdio nasceu para uma ópera inspirada no romance O Garatuja, de José de Alencar. Na composição, o autor combina influências europeias com a busca por uma linguagem musical própria.

Barber reúne emoção e memória

Na sequência, a orquestra apresenta duas obras do norte-americano Samuel Barber (1910–1981). O compositor ficou conhecido pela expressividade de sua linguagem musical.

A primeira será Adagio para Cordas, Op. 11 (1936), uma das peças mais conhecidas do repertório orquestral do século XX. Sua melodia cresce gradualmente e conduz a uma intensa experiência emocional.

Barber criou a obra inicialmente como um movimento de um quarteto de cordas. Posteriormente, desenvolveu uma versão para orquestra, que ampliou sua projeção internacional.

Em seguida, Daniella Carvalho se junta à Filarmônica para interpretar Knoxville: Summer of 1915, Op. 24 (1947). A obra para voz e orquestra utiliza um texto do escritor norte-americano James Agee.

A composição evoca lembranças da infância no sul dos Estados Unidos. Para isso, retrata uma noite de verão, os sons de uma cidade e a relação afetiva com o ambiente familiar.

Com uma escrita delicada e narrativa, Barber aproxima música e literatura. Dessa maneira, a voz solista e a orquestra constroem uma atmosfera de nostalgia, inocência e pertencimento.

Scriabin encerra o programa com grandiosidade

Para fechar a apresentação, a Amazonas Filarmônica interpreta Le Poème de l’extase (O Poema do Êxtase), também conhecido como Sinfonia nº 4, Op. 54 (1908), do russo Alexander Scriabin (1872–1915).

A obra está entre as composições mais expressivas do repertório sinfônico do início do século XX. Suas harmonias complexas, os contrastes de intensidade e a riqueza orquestral conduzem a uma jornada musical associada à transformação e à transcendência.

Diferentemente da atmosfera contemplativa das peças de Barber, Scriabin explora a força da orquestra em uma construção contínua. A música passa por diferentes atmosferas até alcançar momentos de grande intensidade sonora.

A composição também revela o interesse do artista por questões filosóficas e espirituais. Esses temas influenciaram sua produção e sua busca por novas formas de expressão.

Sob a regência de Luiz Fernando Malheiro, a orquestra destaca a variedade de timbres e a complexidade da escrita musical do compositor russo.

O concerto percorre, portanto, três universos musicais. Começa com a tradição brasileira de Nepomuceno, passa pela sensibilidade de Barber e termina com a grandiosidade sinfônica de Scriabin.

Ingressos e acesso

A apresentação começa às 20h desta quinta-feira (29), no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus.

Os ingressos para plateia e frisas custam R$ 10 (inteira). Já o acesso ao primeiro, segundo e terceiro pavimentos é gratuito, conforme a capacidade do teatro.

O público pode adquirir os ingressos na bilheteria do Teatro Amazonas ou pela plataforma ShopIngressos.