NAÇÃO VERMELHA

Evento celebra a eleição de Marialvo Brandão e Albano Albuquerque e terá a estreia de Lívia Christina como cunhã-poranga em Manaus.

A nação vermelha e branca tem encontro marcado neste sábado (31), a partir das 21h, no Centro de Convenções do Amazonas, o Sambódromo. Com entrada gratuita, a festa “Por um Garantido Campeão” celebra a eleição de Marialvo Brandão e Albano Albuquerque para comandar o Boi-Bumbá Garantido no triênio 2027-2029.

A Associação Cultural Boi-Bumbá Garantido e o Movimento Amigos do Garantido (MAG) organizam o evento. A programação conta com apoio do Governo do Amazonas e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult).

Itens oficiais e artistas participam da festa

A festa reunirá itens oficiais e artistas ligados ao bumbá. Será uma noite dedicada à cultura, à tradição e à paixão pelo boi da Baixa do São José.

Além disso, o público acompanhará a primeira apresentação de Lívia Christina em Manaus como cunhã-poranga do Garantido. A estreia é um dos momentos aguardados pela galera vermelha e branca.

Entre os itens oficiais, estarão o levantador de toadas David Assayag, a rainha do folclore Isabelle Alcântara, a porta-estandarte Jevenny Mendonça, o amo do boi João Paulo Faria, o pajé Paketa e a sinhazinha da fazenda Raíra Lins.

A programação musical também terá Márcia Siqueira, Tony Medeiros, Leonardo Castelo, Márcia Novo, Carlinhos do Boi, P.A. Chaves, Luciano Araújo, Julieta Câmara, Carlos Batata, Black Marialva, Alciro Neto, Itamar Benarrós, Nenê do Boi e Erick Juan. O grupo Curumins da Baixa do Garantido completa a lista de atrações.

Já a Batucada do Garantido, o Comando Garantido e o Garantido Show também participam da celebração.

Festa celebra união da nação vermelha e branca

A iniciativa busca fortalecer os laços entre os torcedores e mobilizar a torcida encarnada. Além disso, marca a celebração da vitória da chapa de Marialvo Brandão e Albano Albuquerque.

“Será um momento de celebração pela vitória e união com a galera vermelha e branca”, afirmou Marialvo Brandão.

Para Cláudia Santos, presidente do MAG e 2ª diretora social do Boi Garantido, a festa também terá um significado especial. O evento marcará o encerramento de seu ciclo à frente da presidência do movimento.

“Preparamos essa festa com muito carinho para reunir a nossa nação vermelha e branca e celebrar a força do Garantido. Queremos que cada torcedor se sinta parte desse momento. Para mim, também será uma ocasião especial, por marcar o encerramento do meu ciclo à frente do Movimento Amigos do Garantido. Quero celebrar essa trajetória ao lado de quem faz o nosso boi tão grandioso”, destacou Cláudia Santos.

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