BELEZA NO INTERIOR

Ação em Manacapuru oferece desconto de 10% em compras a partir de R$ 150 e oportunidade de ganhar brindes com a Fita Premiada.

O Boticário promove uma ação especial em Manacapuru, no Amazonas, até 31 de outubro. A campanha oferece 10% de desconto em compras a partir de R$ 150 e a experiência Fita Premiada.

As iniciativas acontecem exclusivamente na loja da marca no bairro Liberdade. Além disso, integram a campanha “Manacapuru tem beleza. Tem Boti!”.

Promoção oferece desconto nas compras

Para aproveitar os 10% de desconto, o consumidor deve apresentar um print do voucher digital. O material está disponível no perfil @boticario_manacapuru. Outra opção é seguir a página diretamente na loja, conforme as condições da promoção.

Já a experiência Fita Premiada oferece a possibilidade de ganhar brindes na hora. Para participar, o cliente faz um cadastro no estabelecimento, escolhe uma fragrância e borrifa o produto em uma fita. Em seguida, descobre qual brinde ganhou.

A participação depende do regulamento e da disponibilidade dos brindes.

Campanha aproxima marca dos consumidores

A ação integra as iniciativas do Boticário no Amazonas. A proposta busca aproximar a marca dos consumidores de diferentes municípios por meio de experiências e atividades locais.

“Nosso compromisso é entregar beleza em todo o Amazonas, considerando as particularidades de cada cidade. Em Manacapuru, queremos fortalecer essa relação com os consumidores por meio de experiências que permitam conhecer nossas fragrâncias e interagir com a marca”, afirma Samara Imbelloni, Head de Marketing do Grupo Gérbera+, franqueado O Boticário na região.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca do Grupo Boticário. Fundada em 1977, em Curitiba (PR), a companhia atua nos segmentos de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais.

A marca possui pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. Também mantém operações de venda direta e comércio eletrônico.

Entre suas iniciativas ambientais está o Boti Recicla, programa de logística reversa. Além disso, a empresa integra o movimento Diversa Beleza, que defende a beleza livre de estereótipos, e não realiza testes em animais.