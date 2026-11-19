MEIO AMBIENTE

Petrópolis e Cachoeirinha registram os maiores índices de partículas; alerta da Defesa Civil é válido até as 9h.

A qualidade do ar em Manaus varia entre as classificações “Muito Ruim” e “Péssimo” nesta quinta-feira (19), segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec).

Às 6h, a média de material particulado fino (MP2,5), registrada pelos 11 sensores da plataforma PurpleAir, foi de 91,6 microgramas por metro cúbico (µg/m³). O alerta é válido até as 9h.

Os bairros de Petrópolis e Cachoeirinha, na Zona Sul, apresentam os maiores índices de concentração de partículas, com média de 136 µg/m³, classificação considerada “Péssimo”.

Defesa Civil orienta cuidados

Diante da qualidade do ar em Manaus, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha a hidratação e evite atividades físicas ao ar livre. Também orienta o uso de máscaras PFF2 em caso de exposição à fumaça e o acompanhamento dos alertas oficiais.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias devem redobrar os cuidados.

A exposição à fumaça pode provocar tosse, falta de ar, irritação nos olhos e outros sintomas respiratórios.

A Prefeitura de Manaus informou que segue monitorando a qualidade do ar e as condições atmosféricas, com atualizações e orientações preventivas à população.

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Jornal Em Tempo – quinta-feira, 19 de novembro de 2026