PREVISÃO DO TEMPO

Aviso amarelo do Inmet abrange o Amazonas; previsão indica pancadas de chuva e trovoadas no centro e sul do estado.

O Amazonas está sob aviso amarelo de perigo potencial para temporal nesta quinta-feira (19), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta também abrange o Acre, Rondônia e o centro e sul do Pará.

De acordo com o Inmet, o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de chuvas intensas em áreas do interior do Nordeste, sudeste da Região Norte, Centro-Oeste e grande parte do Sudeste.

Onde pode chover no Amazonas?

No Amazonas, a previsão indica possibilidade de chuva isolada no sudeste do estado pela manhã. A partir da tarde e durante a noite, são esperadas pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro e sul do território amazonense.

Calor predomina na Região Norte

Além da possibilidade de tempestades, o calor deve predominar em toda a Região Norte. Entre as capitais, as temperaturas mínimas previstas são de 23°C, em Palmas, e as máximas podem chegar a 36°C, em Rio Branco.

O aviso amarelo indica perigo potencial para tempestades nas áreas mencionadas pelo instituto.

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