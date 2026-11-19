O Amazonas está sob aviso amarelo de perigo potencial para temporal nesta quinta-feira (19), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta também abrange o Acre, Rondônia e o centro e sul do Pará.
De acordo com o Inmet, o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de chuvas intensas em áreas do interior do Nordeste, sudeste da Região Norte, Centro-Oeste e grande parte do Sudeste.
Onde pode chover no Amazonas?
No Amazonas, a previsão indica possibilidade de chuva isolada no sudeste do estado pela manhã. A partir da tarde e durante a noite, são esperadas pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro e sul do território amazonense.
Calor predomina na Região Norte
Além da possibilidade de tempestades, o calor deve predominar em toda a Região Norte. Entre as capitais, as temperaturas mínimas previstas são de 23°C, em Palmas, e as máximas podem chegar a 36°C, em Rio Branco.
O aviso amarelo indica perigo potencial para tempestades nas áreas mencionadas pelo instituto.
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