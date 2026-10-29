DESTAQUE NA NATAÇÃO

Única representante da região Norte na competição, atleta de 17 anos conquistou o sexto lugar nos 1.500 metros livre, em Santiago.

A nadadora amazonense Isabelle de Almeida Pinheiro, conhecida como Isa, de 17 anos, foi a única representante da região Norte na Copa Pacífico de Natação do Chile. A competição ocorreu entre os dias 23 e 26 de outubro, em Santiago, capital chilena.

Em sua primeira participação internacional, a atleta conquistou o sexto lugar nos 1.500 metros livre, o sétimo nos 800 metros livre e o oitavo nos 400 metros livre. Os resultados marcaram mais uma etapa em sua busca por projeção internacional.

Atleta destaca experiência internacional

Após enfrentar competidoras de diferentes países da América Latina, Isa avaliou a participação como uma experiência importante para a sequência da temporada.

A nadadora também espera que o desempenho no Chile amplie sua visibilidade no cenário esportivo e abra novas oportunidades para a carreira.

“Mais visibilidade no meio esportivo e abertura de portas, para alavancar a minha carreira como atleta. Podem esperar resultados melhores e mais vontade de vencer”, disse Isa.

Além dos resultados, a atleta destacou os desafios de disputar uma competição fora do país pela primeira vez. Entre eles, citou o nervosismo da viagem internacional, as diferenças climáticas e as condições geográficas.

“Deixei todo meu esforço na piscina, porém foi a minha primeira competição com viagem internacional, tem aquela questão do nervosismo, também fatores climáticos e condições geográficas. Quero agradecer a toda minha família, em principal ao meu pai, que me apoiou e esteve presente, ao meu treinador Leandro Freire e ao Instituto Pedro Nicolas, pelo treinamento e preparo, e a todos que torceram por mim”, afirmou.

Trajetória começou aos 9 anos em Manaus

Isa nasceu e cresceu no bairro Nova Cidade, em Manaus. Inspirada pela prima e medalhista brasileira Yasmin Beatriz, iniciou na natação aos 9 anos, no Instituto Pedro Nicolas.

Desde então, treina com o professor Leandro Freire e segue defendendo as cores da equipe.

Ao longo da trajetória, conquistou títulos como o de campeã absoluta amazonense, além de vários títulos nos Jogos Escolares do Amazonas. Também foi campeã Norte-Nordeste e ficou entre as cinco melhores nos Jogos Escolares Brasileiros, na prova dos 400 metros medley.

Sonho é representar o Brasil em competições internacionais

Com novos desafios pela frente, a nadadora mantém o objetivo de conquistar medalhas e representar o país em competições de piscina e águas abertas.

“Meu maior sonho é ser uma medalhista brasileira de piscina e águas abertas, busco representar mais vezes o meu país e chegar a esse feito”, declarou.

Entre suas referências no esporte está a nadadora brasileira Ana Marcela Cunha, campeã olímpica e destaque internacional nas provas de águas abertas.

“Admiro bastante a Ana Marcela Cunha, a garra e a determinação, além de uma braçada incrível”, destacou.

Próxima disputa será em Manaus

Agora, Isa volta as atenções para o Campeonato Estadual de Categorias, marcado para o dia 31 de outubro, no Clube do Trabalhador do Sesi, em Manaus.