EVENTO ESPORTIVO

Prova será realizada em 21 de novembro, na Ponta Negra, com percursos de 5 km e 9 km, inscrições por R$ 180 e expectativa de 3,5 mil participantes.

Com expectativa de reunir 3,5 mil corredores, a 11ª edição do Nossa Energia Move a Amazônia (NEMA) será realizada no dia 21 de novembro, na Praia da Ponta Negra, em Manaus. A prova terá percursos de 5 km e 9 km, além de uma programação musical após a competição. As inscrições estão abertas, veja abaixo como fazer.

Realizada pela Equador Energia, do Grupo Dislub Equador, a corrida-show já faz parte do calendário esportivo e cultural da capital amazonense. Ao longo de sua história, o evento contabiliza mais de 25 mil atletas participantes.

Neste ano, a largada está marcada para as 16h30, pela orla da Ponta Negra. Já o pelotão de Pessoas com Deficiência (PCD) terá saída antecipada, às 16h25.

Corrida terá percursos de 5 km e 9 km

O NEMA 2026 pretende reunir tanto atletas experientes quanto corredores amadores. Além disso, a organização busca atrair pessoas que desejam começar a praticar atividade física.

Nesse sentido, a proposta é oferecer uma experiência que combine esporte, lazer e música. Para quem está dando os primeiros passos na corrida de rua, a programação musical após a prova funciona como um incentivo adicional à participação.

Ao mesmo tempo, o evento mantém uma estrutura voltada aos corredores habituais. Entre os serviços previstos estão cronometragem eletrônica, fiscalização, equipes de apoio e premiação.

Segundo David Freidzon, gerente de marketing do Grupo Dislub Equador, incentivar novos praticantes é um dos aspectos que ajudam a explicar a continuidade do projeto.

“Ao longo desses anos, vimos o NEMA crescer e aproximar muitas pessoas dessa modalidade. Para quem está começando, o evento pode ser uma porta de entrada para a prática esportiva, mostrando que é possível incorporar a atividade física à rotina de maneira prazerosa. O show é um atrativo importante, mas o que mais nos motiva é ver as pessoas participando, superando seus próprios desafios e descobrindo os benefícios de se exercitar”, destaca.

Inscrição custa R$ 180 e inclui kit esportivo

A inscrição para a corrida custa R$ 180, mais taxa de serviço. Além da participação na prova, o valor garante um kit esportivo com camisa oficial, bolsa, pochete, garrafa térmica e número de peito com chip de cronometragem.

Depois de concluir o percurso, os participantes também recebem uma medalha. Outro benefício é o acesso ao setor Front Stage Dois Rios, onde poderão acompanhar o show de Samuel Rosa e as demais atrações musicais da noite.

Durante o trajeto, os corredores contarão com pontos de hidratação, sinalização e equipes de apoio. Além disso, haverá fiscalização e atendimento emergencial para dar suporte aos participantes.

A competição também terá cronometragem eletrônica e premiação para os melhores colocados. Na classificação geral dos 9 km, estão previstos troféus e valores em dinheiro. As equipes com maior número de participantes também receberão reconhecimento.

Como se inscrever na Corrida NEMA 2026

As inscrições estão disponíveis pela internet, no site oficial da Equador Energia e na plataforma Ticket Sports.

A retirada dos kits está prevista para os dias 19 e 20 de novembro. No entanto, o local e os horários ainda serão divulgados pela organização.

NEMA completa 14 anos de incentivo ao esporte em Manaus

Criado em Manaus em 2012, o Nossa Energia Move a Amazônia surgiu com o objetivo de incentivar o esporte e apoiar talentos da região. Desde então, o projeto ampliou sua atuação e passou a incorporar música, gastronomia e atividades culturais.

Ao longo dessas 14 anos, o evento passou por cenários conhecidos da capital, como a Arena da Amazônia, o Centro Histórico de Manaus e, nas últimas edições, a Praia da Ponta Negra.

Além disso, o NEMA já recebeu artistas como Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Skank, Armandinho, Maneva e Humberto Gessinger.

Samuel Rosa será atração após a corrida

Depois da competição, a Praia da Ponta Negra receberá uma programação musical com expectativa de público de aproximadamente 5 mil pessoas.

A abertura está prevista para as 18h, com o DJ John Cavalcante. Em seguida, a banda amazonense Camelos Barbados fará o pré-show com um especial dedicado a Los Hermanos.

Já às 21h, Samuel Rosa, ex-vocalista e guitarrista do Skank, sobe ao palco. O repertório reúne sucessos de mais de três décadas de carreira e músicas de sua atual fase solo.

Segundo Gabriel Brasil Geraldo, sócio-administrador da RLX Eventos, responsável pela produção musical, a edição deste ano reúne elementos que ajudaram a construir a identidade do NEMA.

“O NEMA tem como uma de suas marcas unir esporte e lazer em um dos principais cartões-postais de Manaus. Neste ano, apostamos em Samuel Rosa, um artista muito querido pelo público local, sem deixar de valorizar as atrações da terra. Também preparamos diferentes setores, com opções de acesso, conforto e serviços para que cada pessoa possa escolher como deseja acompanhar os shows”, afirma.

A estrutura contará com área gastronômica, espaços de convivência e três setores: Front Stage Dois Rios, Camarote Acima do Sol e Área VIP Jackie Tequila. Cada ambiente terá opções específicas de acesso e serviços.

Para quem deseja acompanhar apenas os shows, os ingressos são vendidos separadamente pela IngressoFly. No Front Stage Dois Rios, os valores são de R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia). Já na Área VIP Jackie Tequila, custam R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia), além da taxa de conveniência. Os camarotes possuem condições próprias de comercialização.

Por fim, a 11ª Corrida-Show NEMA é realizada pela Equador Energia, com coordenação técnica da Endurance Sport Consulting. Por sua vez, a produção musical é de responsabilidade da RLX Eventos.