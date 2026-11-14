COMPETIÇÃO REGIONAL

Competição será realizada de 14 a 22 de novembro, em Manaus, com 112 equipes, cerca de 1.750 atletas e delegações de outros estados.

O voleibol da região Norte se prepara para mais uma grande celebração esportiva. Em 2026, a Taça Vôlei é Vida chega à sua 7ª edição, com 112 equipes e aproximadamente 1.750 atletas. A competição será disputada de 14 a 22 de novembro, em Manaus.

Ao longo dos anos, o torneio ganhou espaço no calendário esportivo regional. Nesta edição, além de reunir atletas de diferentes localidades, a disputa também reforça a integração entre equipes e a valorização do voleibol.

Competição terá duas etapas em novembro

A programação será dividida em duas etapas. Nos dias 14 e 15 de novembro, os jogos serão destinados às equipes de Manaus.

Já nos dias 20, 21 e 22 de novembro, ocorrerá a etapa principal. Nesse período, todas as equipes participarão da competição, incluindo delegações de outros estados, como Roraima e Rondônia.

Dessa forma, a Taça Vôlei é Vida amplia o intercâmbio esportivo e reúne atletas de diferentes regiões em torno da modalidade.

Torneio nasceu após a pandemia da Covid-19

A Taça Vôlei é Vida foi idealizada e organizada pelo Dr. Alexandre Chaves. Além das disputas dentro das quadras, a competição carrega uma história marcada pela superação, união e valorização da vida.

O projeto nasceu após um dos períodos mais difíceis enfrentados pela humanidade: a pandemia da Covid-19. Na ocasião, a crise sanitária deixou marcas profundas e provocou a perda de milhares de vidas.

Foi nesse contexto que surgiu a proposta de criar um evento que simbolizasse a importância da vida e das oportunidades de reencontro por meio do esporte.

“Foi nesse contexto que surgiu a ideia de criar um evento para simbolizar a importância da vida, em homenagem àqueles que partiram, para que celebrassem a oportunidade de as pessoas estarem novamente reunidas por meio do esporte”, frisou Dr. Alexandre Chaves.

Assim, a competição passou a representar algo que vai além dos resultados e das medalhas. A proposta também envolve amizade, integração e reconhecimento da importância da prática esportiva.

“O evento busca fortalecer os laços de amizade, incentivar a prática esportiva e mostrar o poder do voleibol como instrumento de integração e transformação social”, disse Dr. Alexandre Chaves.

Taça Vôlei é Vida cresce e chega a 112 equipes

O crescimento do torneio também aparece nos números. Na primeira edição, a competição contou com apenas 32 equipes.

Agora, em sua sétima edição, alcança 112 equipes e cerca de 1.750 atletas. Esse avanço demonstra a expansão da disputa e o reconhecimento conquistado no cenário esportivo regional.

Além disso, a participação de delegações de outros estados fortalece o intercâmbio entre equipes da região Norte. Com isso, o evento promove integração, competitividade e valorização dos talentos do voleibol.

Em 2026, portanto, a competição reafirma sua proposta de ir além da busca por troféus. O encontro também representa uma oportunidade de celebrar amizades, superar desafios e reconhecer o esporte como ferramenta de valorização da vida.

Confira os dias e locais dos jogos da Taça Vôlei é Vida

A programação da 7ª edição será distribuída por diferentes ginásios e quadras de Manaus. Confira os locais previstos para cada dia:

14 de novembro — sábado

Ginásio Nininberg Guerra

Quadra Coberta I — Colégio Adalberto Valle

Quadra Coberta II — Colégio Adalberto Valle

Ginásio do Colégio Adalberto Valle

15 de novembro — domingo

Ginásio Nininberg Guerra

Ginásio Rio Negro

CEL Eldorado

20 de novembro — sexta-feira

Ginásio do Colégio Adalberto Valle

Quadra Coberta I — Colégio Adalberto Valle

Quadra Coberta II — Colégio Adalberto Valle

Ginásio Rio Negro

Ginásio Nininberg Guerra

Ginásio CETI Auréa Braga

21 de novembro — sábado

Quadra Coberta I — Colégio Adalberto Valle

Quadra Coberta II — Colégio Adalberto Valle

Ginásio do Colégio Adalberto Valle

Quadra I — Colégio Preciosíssimo Sangue

Quadra II — Colégio Preciosíssimo Sangue

Ginásio Nininberg Guerra

22 de novembro — domingo