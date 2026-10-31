PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Evento gratuito no Shopping Grande Circular terá oficina de monstrinhos, pinturas faciais e brincadeiras para as crianças.

Crianças poderão aproveitar uma programação especial de Halloween neste sábado (31), no Shopping Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. A agenda reúne caça aos doces, concurso de fantasias infantil, oficina de chaveiros de monstrinhos, pinturas faciais e brincadeiras temáticas.

As atividades gratuitas ocorrerão na praça de alimentação do piso L3. Além disso, o shopping preparou atrações para incentivar a criatividade e reunir as famílias durante a comemoração.

Caça aos doces terá participação limitada

Um dos destaques da programação será a caça aos doces. Durante a atividade, as crianças percorrem espaços preparados para encontrar guloseimas.

No entanto, a participação é limitada. Por isso, o shopping realizou as inscrições antecipadamente, entre os dias 14 e 16 de outubro, por meio do link disponível na bio do Instagram oficial.

Concurso de fantasias e oficina infantil

Além da caça aos doces, o público infantil poderá participar do concurso de fantasias. A atividade convida as crianças a entrarem no clima do Halloween com personagens e produções temáticas.

A programação também inclui oficina de chaveiros de monstrinhos, pinturas faciais e outras brincadeiras. Dessa forma, as famílias terão diferentes opções de atividades durante o evento.

Para Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, a iniciativa oferece opções de lazer às famílias durante o mês das crianças e o período de Halloween.

“Preparamos atividades para que as crianças possam brincar, usar a criatividade nas fantasias e aproveitar esse momento com a família. A caça aos doces é uma das atrações que fazem parte dessa tradição e que costuma despertar muita expectativa entre os pequenos”, afirma.