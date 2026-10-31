FUNCIONAMENTO NO FERIADO

Unidades do Assaí no Amazonas funcionarão normalmente na segunda-feira (2), com atendimento das 7h às 22h.

As lojas do Assaí no Amazonas funcionarão em horário normal no feriado de Finados, na segunda-feira (2 de novembro). As unidades abrirão das 7h às 22h.

Assim, os clientes poderão realizar suas compras normalmente durante o feriado. Além disso, a rede informa que as ofertas disponíveis na data também estarão acessíveis nas lojas.

Confira os endereços das unidades

Os consumidores podem consultar os endereços das lojas e outras informações sobre o funcionamento no site oficial: www.assai.com.br.

Sobre o Assaí

Fundado em São Paulo (SP), o Assaí atua no setor de atacarejo há mais de 50 anos. A empresa é uma das maiores redes brasileiras do varejo alimentar, segundo Abras e NielsenIQ Homescan.

A companhia tem ações negociadas na B3, sob o código ASAI3. Em 2025, registrou faturamento de R$ 84,7 bilhões. Além disso, a Brand Finance aponta o Assaí como a marca mais valiosa do varejo brasileiro.

A rede atende cerca de 40 milhões de pessoas por mês, entre comerciantes e consumidores que buscam economia nas compras por atacado ou varejo.

Com foco na experiência dos clientes, a empresa também amplia seus serviços e soluções. Entre as iniciativas estão a expansão das marcas próprias, o fortalecimento das ferramentas digitais, por meio do Assaí Digital, e o lançamento das farmácias Assaí Farma.

Atualmente, o Assaí conta com mais de 310 lojas em 24 estados e no Distrito Federal. A empresa também reúne mais de 90 mil colaboradores. Além disso, recebeu reconhecimento da GPTW como a melhor empresa de varejo alimentar para trabalhar entre companhias com mais de 10 mil funcionários.

Instituto Assaí

A empresa também mantém o Instituto Assaí, que desenvolve ações voltadas ao empreendedorismo, à segurança alimentar e ao desenvolvimento das comunidades.