CULTURA AZULADA

Sede no bairro Dom Pedro reúne Marujada de Guerra, Raça Azul, Corpo de Dança Caprichoso e equipes da associação

Emoção e nostalgia marcaram a inauguração da Casa do Movimento Marujada (MM), na noite desta quarta-feira (28), no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. O espaço será o ponto oficial de encontro dos segmentos que representam o Boi-Bumbá Caprichoso na capital amazonense, além de abrigar o escritório da associação.

Com 38 anos de atuação na divulgação do Caprichoso em Manaus, o Movimento Marujada passa a contar com uma sede própria para reunir os grupos que trabalham pelo boi. O imóvel tem sala de reunião e ambientes destinados à Marujada de Guerra, à Raça Azul, ao Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e às equipes de comunicação e relacionamento.

Para o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, a sede representa a realização de um sonho construído ao longo de quase quatro décadas. Segundo ele, a associação passa a viver uma nova fase, com todos os segmentos reunidos em um mesmo endereço.

“Essa é uma conquista esperada há 38 anos. A gente está na luta desde 1988 e, no começo, não se preocupava tanto com o nosso bem-estar em Manaus, porque o foco era estruturar o nosso Boi Caprichoso em Parintins, ajudando na aquisição de imóveis, no boi de arena e nas apresentações. Agora, resolvemos olhar um pouco para dentro, para nós. A partir de hoje, entramos em outro momento do Movimento Marujada, porque todos os segmentos podem se encontrar no mesmo local”, destacou.

Sede foi construída com recursos das atividades da associação

Vital também ressaltou que a construção do espaço exigiu trabalho e planejamento. Como os eventos promovidos pelo Movimento Marujada têm entrada gratuita, a associação mantém suas atividades principalmente com a comercialização de bebidas.

“Essa conquista tem um sabor especial, porque vem de uma luta árdua. Todo mundo sabe que os eventos do Movimento Marujada são gratuitos, e a gente sobrevive da venda de bebidas. Com esse dinheiro, conseguimos construir um patrimônio que, modéstia à parte, está maravilhoso. Hoje, trabalhamos com uma nova filosofia: somos a família Caprichoso em Manaus. Raça Azul, CDC, Marujada de Guerra e Movimento Marujada formam um corpo só, tudo em prol do nosso boi”, afirmou.

Espaço representa união da nação azul

A inauguração reuniu personalidades ligadas à trajetória do bumbá. Entre elas, o ex-presidente do Caprichoso Jender Lobato, que destacou a importância de a associação contar com um endereço próprio para as atividades.

“Hoje é uma noite diferente. Fiquei muito orgulhoso de ver o fruto da dedicação de homens e mulheres que trabalham pelo nosso boi. Isso aqui é a realização de um sonho, depois de um tempo sem ao menos termos onde nos reunir. Hoje, o Movimento Marujada terá local próprio, sem precisar emprestar espaço de ninguém. O Movimento faz parte da construção do boi de arena, e hoje vemos o quanto ele está cada vez mais fortalecido e pronto para ajudar nossa estrela maior, que é o Caprichoso”, ressaltou.

O vice-presidente da Rede Calderaro de Comunicação, Dissica Calderaro, também celebrou a conquista e destacou o sentimento de união representado pela nova sede.

“Estou muito feliz e emocionado por presenciar este momento. A todos que estiveram envolvidos e fizeram parte da concretização desta casa, parabéns por tudo o que realizaram. Muito mais do que uma casa, vocês têm um lar, construído por essa família que vocês são, pelo amor ao Movimento e ao nosso Boi-Bumbá Caprichoso”, declarou.

Com a nova sede, a Marujada de Guerra, a Raça Azul, o CDC e os demais integrantes do Movimento Marujada passam a ter um espaço próprio para reuniões, atividades e integração. A proposta é fortalecer o trabalho coletivo e a presença do Caprichoso em Manaus.