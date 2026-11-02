INTERNACIONAL

Nathalia Gadelha Filgueiras estava entre as nove pessoas que morreram após a aeronave cair e explodir em uma área residencial.

A copiloto de um jato particular que caiu e explodiu neste domingo (1º), na Flórida, nos Estados Unidos, foi identificada como Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos. A jovem era de família brasileira e teve a identidade confirmada pela mãe ao jornal norte-americano New York Post, conforme informações publicadas pelo UOL.

Nathalia morava nos Estados Unidos, mas ainda não há confirmação sobre o local de nascimento dela. Até a divulgação das informações, as autoridades não haviam tornado públicas as identidades das demais vítimas.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), nove pessoas estavam a bordo da aeronave. Todas morreram no acidente.

Jato caiu em área residencial

A aeronave caiu em uma área residencial nas proximidades da cidade de Cresthaven, na Flórida. O impacto provocou uma explosão de grandes proporções e um incêndio na região.

Equipes de emergência foram mobilizadas para atender à ocorrência, mas não houve sobreviventes entre os ocupantes do jato.

Autoridades investigam acidente

As causas da queda serão investigadas pelas autoridades federais norte-americanas. A FAA informou que conduzirá os trabalhos em conjunto com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês).

O NTSB será responsável por liderar a investigação e divulgar novas informações sobre as circunstâncias do acidente. Até o momento, não foram apresentados detalhes oficiais sobre o que provocou a queda da aeronave.

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