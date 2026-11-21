LOGÍSTICA

Encontro nos dias 25 e 26 de novembro reunirá representantes do setor para discutir dragagem, investimentos e transporte fluvial.

A infraestrutura hidroviária brasileira, as alternativas para financiar a manutenção dos rios navegáveis e os modelos de concessões estarão no centro de uma agenda de debates nos dias 25 e 26 de novembro, em Brasília. O Diálogos Hidroviáveis 2026 reunirá representantes do poder público, do setor produtivo, de entidades setoriais e especialistas para discutir caminhos para ampliar a capacidade de transporte pelas hidrovias e fortalecer a logística nacional.

A programação aborda questões estratégicas para o desenvolvimento da navegação interior, entre elas os modelos de concessões hidroviárias, o financiamento das dragagens de manutenção, a modernização da indústria naval, a inovação tecnológica e o uso de combustíveis alternativos. Também estão previstos debates sobre segurança jurídica, regulamentação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o futuro da Amazônia e a integração da Hidrovia Paraguai-Paraná.

“O Diálogos Hidroviáveis acontece em um momento estratégico e vai tratar de temas fundamentais para o futuro da infraestrutura hidroviária brasileira, como as concessões, a dragagem de manutenção, a indústria naval e a transição tecnológica. Queremos reunir as contribuições das entidades parceiras e construir propostas que possam ser apresentadas ao novo governo, apontando as necessidades do setor para o desenvolvimento da navegação interior no país”, afirma o presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias e dos Corredores de Exportação (ADECON), Adalberto Tokarski.

Um dos pontos centrais será a busca por alternativas para garantir a manutenção das condições de navegabilidade dos rios. A dragagem é uma das intervenções necessárias em determinados trechos e períodos, mas sua execução depende de recursos e planejamento contínuo. Nesse contexto, as concessões hidroviárias serão discutidas como um dos possíveis modelos para viabilizar investimentos e organizar a prestação de serviços relacionados à infraestrutura.

A agenda também contempla os desafios de modernização da indústria naval brasileira, considerando inovação, desenvolvimento tecnológico e transição para combustíveis alternativos. O debate envolve aspectos que impactam a eficiência das embarcações, a competitividade do setor e a adaptação da atividade às novas exigências ambientais e operacionais.

Outro tema previsto é a regulamentação da Convenção 169 da OIT, que trata dos direitos de povos indígenas e tribais e estabelece diretrizes para consulta em situações que os afetem. A discussão envolve os procedimentos relacionados à implementação de projetos de infraestrutura e a relação entre desenvolvimento econômico, segurança jurídica e direitos dos povos envolvidos.

Além dos debates, o encontro pretende reunir contribuições das entidades participantes para a elaboração de propostas a serem apresentadas ao novo governo. A iniciativa busca sistematizar demandas e sugestões do setor para o desenvolvimento da infraestrutura hidroviária brasileira.

Especialistas da navegação durante debate dos Diálogos Hidroviáveis em Buenos Aires – (Foto: Divulgação)

Articulação do setor

O Diálogos Hidroviáveis é promovido pela ADECON, com apoio da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior (ABANI), da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (AMPORT) e da Federação Nacional das Operações Portuárias (FENOP).

O evento conta com patrocínio da Hidrovias do Brasil, Amaggi, SC Transportes e Estaleiro Rio Maguari. A programação será realizada no CREA-DF, em Brasília, com transmissão ao vivo pela internet.

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