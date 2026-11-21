Heroína

Câmeras registraram Tereza entrando na água e latindo ao perceber que Maitê enfrentava dificuldades na piscina, em Chapada dos Guimarães.

Uma cadela da raça golden retriever, chamada Tereza, chamou a atenção após entrar em uma piscina para ajudar uma criança que enfrentava dificuldades na água. O caso ocorreu na sexta-feira (20), em Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, Maitê aparece descendo sozinha os degraus da piscina. Em poucos segundos, a menina começa a apresentar dificuldades para se manter na água. Ao perceber a situação, Tereza pula na piscina e começa a latir.

A criança consegue se apoiar na cadela até a chegada da mãe, Gladissa Filbido, e da irmã, Nicolly. As duas entram na água e retiram Maitê em segurança.

Segundo o relato da família, a mãe havia se afastado por alguns instantes para pegar um pedaço de bolo, enquanto Nicolly buscava a banheira da cadela.

Após o episódio, a família decidiu divulgar o vídeo para alertar sobre os riscos de afogamento infantil em piscinas. O caso reforça a importância da supervisão constante de crianças perto da água, mesmo durante ausências breves.

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