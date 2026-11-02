CRIME ORGANIZADO

Com medo de represálias, vendedores suspenderam a comercialização de garrafões em Banabuiú; distribuição passou a contar com escolta policial.

Ameaças atribuídas a integrantes do Comando Vermelho (CV) fizeram comerciantes interromper a venda de garrafões de água de 20 litros em Banabuiú, no sertão central do Ceará. Com medo de represálias, os vendedores suspenderam a comercialização e deixaram moradores com dificuldades para comprar o produto.

Diante da situação, policiais militares passaram a acompanhar, desde sexta-feira (30), as equipes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) durante a distribuição de água. O município fica a cerca de 220 quilômetros de Fortaleza e tem aproximadamente 17 mil habitantes.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Cagece recolhe os garrafões com fornecedores e transporta o produto até a cidade. Em seguida, organiza a venda à população com escolta policial para garantir a segurança dos trabalhadores e dos moradores.

Comando Vermelho exigiu autorização e pagamento

As ameaças começaram a circular há cerca de duas semanas. Na ocasião, criminosos que se identificavam como integrantes do CV exigiram autorização do grupo e pagamento de uma taxa para permitir a continuidade das vendas. Além disso, ameaçaram comerciantes que recusaram a cobrança.

Enquanto isso, imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram filas de moradores à espera de água na Praça da Igreja Matriz durante o último fim de semana.

Além da escolta, as forças de segurança reforçaram o policiamento na cidade. No dia 22, policiais detiveram três suspeitos de envolvimento com um grupo criminoso que atua na região. Durante a operação, apreenderam um revólver calibre 38, munições, dinheiro, seis celulares e um caderno.

A Polícia Civil também identificou o homem apontado como mandante das ameaças. Segundo as investigações, ele estaria no Rio de Janeiro. Agora, as polícias dos dois estados trabalham em conjunto para localizá-lo e prendê-lo.

A Agência Brasil procurou a Prefeitura de Banabuiú, mas não recebeu resposta até a publicação das informações.

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