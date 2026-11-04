Transição de governo

Vice-governadora eleita Alessandra Campêlo, ex-superintendente da Suframa e advogado integram grupo que terá acesso a informações administrativas e financeiras do Estado.

Manaus (AM) – O governador eleito do Amazonas, senador Omar Aziz (PSD), definiu nesta quarta-feira (4) os três nomes que representarão a futura administração na equipe de transição de governo. Foram escolhidos a deputada estadual e vice-governadora eleita Alessandra Campelo (PSD), o ex-superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa) Thomaz Nogueira e o advogado Lucas Brandão.

A comissão foi instituída pelo Decreto nº 56.003, assinado pelo governador Roberto Cidade (União Brasil) na terça-feira (3). O grupo será responsável por organizar a transferência de informações entre a atual administração e a equipe que assumirá o Executivo estadual em janeiro de 2027.

Pelo lado do governo eleito, Alessandra Campêlo será a coordenadora-geral da comissão. Ela ficará responsável por convocar e presidir reuniões, organizar o cronograma de atividades e solicitar documentos e informações aos órgãos estaduais.

A composição reúne representantes das áreas política, econômica e jurídica. Alessandra fará a articulação política, Thomaz Nogueira contribuirá com a experiência em gestão pública e economia, enquanto Lucas Brandão acompanhará os procedimentos jurídicos e administrativos.

Quem são os integrantes escolhidos por Omar Aziz

Eleita vice-governadora na chapa de Omar Aziz, Alessandra Campêlo será a principal representante política da futura administração no processo. A deputada estadual também leva para a comissão a experiência acumulada no Legislativo e na gestão pública do Amazonas.

Thomaz Nogueira, por sua vez, tem trajetória ligada à administração econômica. Ele foi superintendente da Suframa e secretário adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Também participou da elaboração do plano de governo apresentado por Omar durante a campanha eleitoral, com atuação em discussões sobre a Zona Franca de Manaus, o sistema tributário e a economia regional.

Já o advogado Lucas Brandão coordenou a área jurídica da campanha de Omar Aziz. Na transição, deverá acompanhar questões legais relacionadas à transferência da administração e à preparação da nova gestão.

Representantes da atual administração

Pelo governo de Roberto Cidade, foram indicados o secretário de Estado da Fazenda, Dario José Braga Paim; o controlador-geral do Estado, Jeibson dos Santos Justiniano; e pelo secretário de Estado da Administração e Gestão, Robson Togni de Almeida.

Os representantes das duas administrações deverão atuar em conjunto, permitindo que o grupo responsável pela próxima gestão tenha acesso às informações necessárias para planejar os primeiros meses de governo.

O que faz uma equipe de transição?

A equipe de transição é responsável por organizar a passagem da administração de um governo para outro. Na prática, funciona como uma ponte entre quem está deixando o cargo e quem foi eleito para assumir, permitindo que o novo gestor conheça a situação do Estado antes de começar a tomar decisões.

O trabalho não significa que os integrantes já estejam escolhidos para ocupar secretarias ou outros cargos no futuro governo. A função principal é levantar informações, identificar problemas e conhecer os compromissos que precisarão ser mantidos ou avaliados pela próxima administração.

Entre os dados que deverão ser solicitados estão:

Situação financeira: receitas, despesas, dívidas, disponibilidade de caixa e compromissos orçamentários;

receitas, despesas, dívidas, disponibilidade de caixa e compromissos orçamentários; Contratos públicos: serviços terceirizados, obras em andamento, fornecedores e obrigações financeiras;

serviços terceirizados, obras em andamento, fornecedores e obrigações financeiras; Programas e políticas públicas: ações em execução, convênios, metas e serviços oferecidos à população;

ações em execução, convênios, metas e serviços oferecidos à população; Estrutura administrativa: funcionamento das secretarias, quantidade de servidores e organização dos órgãos estaduais;

funcionamento das secretarias, quantidade de servidores e organização dos órgãos estaduais; Pendências e processos: compromissos judiciais, administrativos e financeiros que possam afetar a próxima gestão.

As secretarias e demais órgãos estaduais deverão fornecer os documentos e esclarecimentos solicitados pela comissão. Conforme as regras do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a documentação prevista na resolução que disciplina a transição deve ser entregue em até 15 dias após a constituição da comissão.

Transição prepara prioridades do novo governo

O levantamento de informações deverá orientar as primeiras decisões de Omar Aziz, que assume o Governo do Amazonas em janeiro de 2027. Uma das áreas apontadas como prioridade pelo governador eleito é a saúde pública.

Após a vitória no segundo turno das eleições de 2026, Omar anunciou a intenção de concentrar esforços nos primeiros 100 dias de gestão para enfrentar as filas de consultas, exames e procedimentos na rede estadual.

O diagnóstico da atual estrutura administrativa deverá ajudar a identificar os recursos disponíveis, os contratos em vigor e as condições de funcionamento dos serviços públicos antes da definição das medidas a serem adotadas.

Os trabalhos da comissão serão encerrados com a posse do novo governador. Ao final, deverá ser elaborado um relatório conclusivo, encaminhado aos governadores atual e eleito em até cinco dias úteis. A participação dos integrantes da equipe de transição não será remunerada.

LEIA MAIS:

Omar Aziz discute parcerias com França em áreas estratégicas para o Amazonas