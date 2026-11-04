Manaus (AM) – O governador eleito do Amazonas, senador Omar Aziz (PSD), definiu nesta quarta-feira (4) os três nomes que representarão a futura administração na equipe de transição de governo. Foram escolhidos a deputada estadual e vice-governadora eleita Alessandra Campelo (PSD), o ex-superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa) Thomaz Nogueira e o advogado Lucas Brandão.
A comissão foi instituída pelo Decreto nº 56.003, assinado pelo governador Roberto Cidade (União Brasil) na terça-feira (3). O grupo será responsável por organizar a transferência de informações entre a atual administração e a equipe que assumirá o Executivo estadual em janeiro de 2027.
Pelo lado do governo eleito, Alessandra Campêlo será a coordenadora-geral da comissão. Ela ficará responsável por convocar e presidir reuniões, organizar o cronograma de atividades e solicitar documentos e informações aos órgãos estaduais.
A composição reúne representantes das áreas política, econômica e jurídica. Alessandra fará a articulação política, Thomaz Nogueira contribuirá com a experiência em gestão pública e economia, enquanto Lucas Brandão acompanhará os procedimentos jurídicos e administrativos.
Quem são os integrantes escolhidos por Omar Aziz
Eleita vice-governadora na chapa de Omar Aziz, Alessandra Campêlo será a principal representante política da futura administração no processo. A deputada estadual também leva para a comissão a experiência acumulada no Legislativo e na gestão pública do Amazonas.
Thomaz Nogueira, por sua vez, tem trajetória ligada à administração econômica. Ele foi superintendente da Suframa e secretário adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Também participou da elaboração do plano de governo apresentado por Omar durante a campanha eleitoral, com atuação em discussões sobre a Zona Franca de Manaus, o sistema tributário e a economia regional.
Já o advogado Lucas Brandão coordenou a área jurídica da campanha de Omar Aziz. Na transição, deverá acompanhar questões legais relacionadas à transferência da administração e à preparação da nova gestão.
Representantes da atual administração
Pelo governo de Roberto Cidade, foram indicados o secretário de Estado da Fazenda, Dario José Braga Paim; o controlador-geral do Estado, Jeibson dos Santos Justiniano; e pelo secretário de Estado da Administração e Gestão, Robson Togni de Almeida.
Os representantes das duas administrações deverão atuar em conjunto, permitindo que o grupo responsável pela próxima gestão tenha acesso às informações necessárias para planejar os primeiros meses de governo.
O que faz uma equipe de transição?
A equipe de transição é responsável por organizar a passagem da administração de um governo para outro. Na prática, funciona como uma ponte entre quem está deixando o cargo e quem foi eleito para assumir, permitindo que o novo gestor conheça a situação do Estado antes de começar a tomar decisões.
O trabalho não significa que os integrantes já estejam escolhidos para ocupar secretarias ou outros cargos no futuro governo. A função principal é levantar informações, identificar problemas e conhecer os compromissos que precisarão ser mantidos ou avaliados pela próxima administração.
Entre os dados que deverão ser solicitados estão:
- Situação financeira: receitas, despesas, dívidas, disponibilidade de caixa e compromissos orçamentários;
- Contratos públicos: serviços terceirizados, obras em andamento, fornecedores e obrigações financeiras;
- Programas e políticas públicas: ações em execução, convênios, metas e serviços oferecidos à população;
- Estrutura administrativa: funcionamento das secretarias, quantidade de servidores e organização dos órgãos estaduais;
- Pendências e processos: compromissos judiciais, administrativos e financeiros que possam afetar a próxima gestão.
As secretarias e demais órgãos estaduais deverão fornecer os documentos e esclarecimentos solicitados pela comissão. Conforme as regras do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a documentação prevista na resolução que disciplina a transição deve ser entregue em até 15 dias após a constituição da comissão.
Transição prepara prioridades do novo governo
O levantamento de informações deverá orientar as primeiras decisões de Omar Aziz, que assume o Governo do Amazonas em janeiro de 2027. Uma das áreas apontadas como prioridade pelo governador eleito é a saúde pública.
Após a vitória no segundo turno das eleições de 2026, Omar anunciou a intenção de concentrar esforços nos primeiros 100 dias de gestão para enfrentar as filas de consultas, exames e procedimentos na rede estadual.
O diagnóstico da atual estrutura administrativa deverá ajudar a identificar os recursos disponíveis, os contratos em vigor e as condições de funcionamento dos serviços públicos antes da definição das medidas a serem adotadas.
Os trabalhos da comissão serão encerrados com a posse do novo governador. Ao final, deverá ser elaborado um relatório conclusivo, encaminhado aos governadores atual e eleito em até cinco dias úteis. A participação dos integrantes da equipe de transição não será remunerada.
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