BOIS-BUMBÁS

Vendas começam em 28 de novembro, com opções de passaporte e ingresso avulso para as três noites de apresentações dos bois Caprichoso e Garantido

O Festival Folclórico de Parintins completa 60 anos em 2027 e terá mudanças na venda e no acesso aos ingressos. Os bois-bumbás Caprichoso e Garantido, em parceria com a Amazon Best, anunciaram que as vendas para as apresentações dos dias 25, 26 e 27 de junho começam em 28 de novembro de 2026, às 9h (horário de Manaus) e 10h (horário de Brasília).

Desta vez, a comercialização ocorrerá exclusivamente pelo site da BaladAPP. Além disso, pela primeira vez, o público realizará todo o processo de forma digital, desde a compra até a entrada no Bumbódromo. Dessa maneira, não haverá emissão de ingressos físicos nem necessidade de trocar vouchers nos escritórios da Amazon Best.

Segundo a organização, a mudança busca simplificar o acesso e oferecer mais praticidade e segurança aos torcedores e visitantes. Assim, quem pretende acompanhar as três noites de apresentações deverá ficar atento às novas etapas de compra e utilização dos ingressos.

Para facilitar a preparação do público, a Amazon Best reuniu orientações sobre cadastro, modalidades, valores, formas de pagamento, utilização dos ingressos e atendimento. Confira, a seguir, os principais detalhes.

Como comprar ingressos para o Festival de Parintins 2027?

Antes de tudo, o público deverá criar uma conta na BaladAPP by Ticketmaster, plataforma oficial de vendas do Festival. Por esse motivo, a organização recomenda que os interessados façam o cadastro antecipadamente. Dessa forma, será possível agilizar o processo no dia da abertura das vendas.

Em 28 de novembro, a partir das 9h, no horário de Manaus, o comprador deverá acessar o site e selecionar o Festival de Parintins 2027. Em seguida, precisará escolher a modalidade e indicar o setor desejado, conforme a disponibilidade.

Durante essa etapa, a plataforma permitirá visualizar e selecionar os lugares pelo mapa de assentos. No entanto, é importante destacar que a escolha do assento não garante uma reserva. A confirmação do ingresso ocorrerá somente depois da aprovação do pagamento.

Quanto às formas de pagamento, os compradores poderão utilizar Pix ou cartão de crédito, com parcelamento em até três vezes sem juros. Além disso, cada CPF terá direito à compra de, no máximo, dois ingressos, considerando as modalidades disponíveis.

Atenção: a organização não venderá ingressos por telefone, WhatsApp ou presencialmente nos escritórios da Amazon Best. Portanto, o público deverá realizar a compra exclusivamente pela plataforma digital.

Passaporte ou ingresso avulso: qual escolher?

Para acompanhar o Festival, o público terá duas modalidades de compra: Passaporte e Avulso. A diferença entre elas está na quantidade de noites incluídas no ingresso.

O Passaporte garante acesso às três noites do Festival, com um ingresso individual para cada apresentação, nos dias 25, 26 e 27 de junho. Já o Avulso permite acompanhar apenas uma noite, escolhida no momento da compra.

As duas opções estarão disponíveis nos quatro setores comercializados. Além disso, haverá valores de inteira e meia-entrada para cada modalidade. Assim, o comprador poderá comparar os preços antes de concluir o pedido.

Veja os preços dos ingressos para Parintins 2027

Os valores mudam conforme o setor e a modalidade escolhida. Para facilitar a comparação, confira os preços anunciados:

Arquibancada Central

Passaporte: R$ 4.800 (inteira) e R$ 2.400 (meia).

Avulso: R$ 1.600 (inteira) e R$ 800 (meia).

Cadeira Tipo 1

Passaporte: R$ 4.500 (inteira) e R$ 2.250 (meia).

Avulso: R$ 1.500 (inteira) e R$ 750 (meia).

Arquibancada Especial

Passaporte: R$ 3.960 (inteira) e R$ 1.980 (meia).

Avulso: R$ 1.320 (inteira) e R$ 660 (meia).

Cadeira Tipo 2

Passaporte: R$ 3.000 (inteira) e R$ 1.500 (meia).

Avulso: R$ 1.000 (inteira) e R$ 500 (meia).

Além dos valores dos ingressos, a plataforma cobrará uma taxa de processamento de 2% sobre o total da compra. Antes de finalizar o pedido, o sistema informará o valor adicional. Vale lembrar, ainda, que nenhum dos setores inclui serviço de open bar.

BaladAPP será responsável pela venda e pelo acesso

A BaladAPP by Ticketmaster ficará responsável pela comercialização dos ingressos do Festival de Parintins 2027. A plataforma brasileira integra a estrutura da Ticketmaster, empresa que atua no mercado de venda e distribuição de ingressos.

Fundada em 2014, a BaladAPP oferece serviços para shows, festivais, eventos esportivos e culturais. Posteriormente, em novembro de 2025, a Ticketmaster adquiriu a empresa brasileira. Na ocasião, a plataforma reunia mais de 6 milhões de usuários cadastrados e atendia mais de 200 produtores em 167 cidades.

Com a aquisição, as empresas passaram a reunir a experiência da plataforma nacional e a estrutura tecnológica internacional. Entre os recursos oferecidos estão sistemas de venda, gestão de ingressos, controle de acesso e ferramentas de segurança digital.

No Festival de Parintins, a BaladAPP cuidará de todas as etapas da operação. Isso inclui tanto a comercialização quanto a validação dos ingressos na entrada do Bumbódromo.

Como acessar o Bumbódromo com ingresso digital?

Uma das principais novidades de 2027 é o fim dos ingressos físicos. A partir da confirmação da compra, o público encontrará os ingressos na própria conta do aplicativo BaladAPP by Ticketmaster.

O QR Code de acesso ficará disponível 72 horas antes de cada noite de apresentação. Por isso, a organização recomenda que os torcedores instalem o aplicativo antecipadamente. Além disso, é importante conferir os dados de acesso antes de seguir para o evento.

No dia do Festival, o torcedor deverá abrir o aplicativo e acessar o ingresso correspondente àquela noite. Na entrada, também precisará apresentar o código acompanhado de um documento oficial com foto.

Por outro lado, a organização não aceitará ingressos impressos, capturas de tela ou fotografias do QR Code. Portanto, o código deverá ser apresentado diretamente pelo aplicativo.

Como indicar ou trocar o usuário do ingresso?

Quem comprar ingressos para outras pessoas deverá informar o nome de cada usuário na área “Meus Ingressos”, disponível no site da BaladAPP.

Para concluir o procedimento, a pessoa indicada também precisará criar uma conta na plataforma. Além disso, deverá utilizar o mesmo endereço de e-mail informado pelo comprador.

O prazo para definir o usuário termina às 16h do dia da respectiva apresentação, duas horas antes da abertura dos portões. No caso do Passaporte, o comprador poderá realizar esse procedimento separadamente para cada uma das três noites.

Depois da primeira indicação, a plataforma permitirá apenas uma troca de usuário, desde que o procedimento respeite o mesmo horário limite. Caso o comprador não indique outra pessoa até as 16h, o ingresso permanecerá em seu próprio nome.

É importante destacar, ainda, que a BaladAPP não oferece serviço de revenda de ingressos. Portanto, a indicação de outro usuário deverá ocorrer dentro das regras estabelecidas pela plataforma.

Cancelamento e reembolso: quais são as regras?

O comprador poderá solicitar o cancelamento diretamente pela conta na BaladAPP em até sete dias após a compra. No entanto, existe outra condição: o pedido deverá ocorrer com mais de 48 horas de antecedência da apresentação.

Para ingressos avulsos, a plataforma considerará a data da noite escolhida. Já no caso do Passaporte, a referência será a primeira apresentação, marcada para 25 de junho de 2027.

Além disso, quando o comprador cancelar integralmente a compra, a plataforma também devolverá a taxa de processamento de 2%.

O prazo de estorno, por sua vez, dependerá da forma de pagamento. Para compras por Pix, a devolução ocorrerá em até 72 horas. Já no cartão de crédito, o prazo informado é de 15 a 60 dias úteis.

Nesse último caso, o valor poderá aparecer como crédito na fatura atual ou nas seguintes, conforme os procedimentos da administradora. Por outro lado, o não comparecimento ao evento não garante direito a reembolso.

Quem tem direito à meia-entrada?

A organização disponibilizará meia-entrada para as categorias contempladas pela legislação aplicável. Entre os beneficiários estão:

Estudantes;

Pessoas com 60 anos ou mais;

Jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos inscritos no ID Jovem;

Professores das redes pública e privada;

Profissionais da saúde ativos e aposentados;

Doadores regulares de sangue, órgãos e medula óssea;

Pessoas com deficiência e seus acompanhantes, conforme os critérios legais.

Para utilizar o benefício, o comprador deverá apresentar documento oficial com foto e comprovante válido da condição que dá direito ao desconto. Assim, é importante separar a documentação antes de acessar o evento.

Como solicitar ingressos para pessoas com deficiência?

Os ingressos específicos para pessoas com deficiência (PCD) ficarão sob responsabilidade do Governo do Amazonas. Por isso, a BaladAPP by Ticketmaster e a Amazon Best não comercializarão essas entradas.

Nesse caso, os interessados deverão procurar diretamente os canais oficiais para obter informações e orientações sobre a solicitação. Confira os contatos:

SEC-AM: (92) 3633-2850 e (92) 3633-3041;

SEJUSC-AM: (92) 99324-5933.

Horário de abertura dos portões e orientações

Nas três noites de apresentações, os portões do Bumbódromo abrirão às 18h. Por esse motivo, a organização recomenda que o público se organize com antecedência para evitar imprevistos.

Antes de sair para o evento, o torcedor deverá conferir a data e o setor do ingresso. Também será necessário verificar se o nome registrado corresponde ao documento oficial com foto.

Além desses cuidados, é importante acessar o aplicativo antecipadamente e observar as regras de segurança informadas no momento da compra. Dessa forma, o público poderá verificar se o ingresso está disponível e pronto para apresentação.

Durante as apresentações, a Amazon Best manterá um ponto de atendimento no Bumbódromo, com a equipe da BaladAPP by Ticketmaster. Assim, os torcedores poderão buscar auxílio em caso de dificuldades relacionadas aos ingressos.

Onde buscar atendimento sobre os ingressos?

O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da BaladAPP funcionará em horários diferentes conforme o dia da semana. Confira:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 20h;

Sábados: das 10h às 20h;

Domingos: das 10h às 14h.

Para entrar em contato, o público poderá ligar para (62) 3434-8450. Aos sábados e domingos, o atendimento telefônico deverá ser acessado pela opção 3.

Além do telefone, a empresa oferece atendimento pelo chat no site e no aplicativo. Outra alternativa é enviar uma mensagem para o e-mail [email protected].

A Amazon Best também disponibilizará atendimento presencial para orientar o público sobre cadastro, indicação e troca de usuários. Entretanto, os escritórios não realizarão vendas, reservas ou retirada de ingressos.

Manaus: Rua Nova Prata, 225, Nossa Senhora das Graças.

Parintins: Rua Vieira Junior, 754, Centro, em frente ao porto.

Festival de Parintins 2027 terá campanha especial dos 60 anos

Além das mudanças na venda de ingressos, a edição comemorativa também ganhará uma identidade visual especial. Com o tema “Texturas de nossa infância”, a campanha desenvolvida pela Amazon Best resgata elementos afetivos ligados à formação cultural de gerações de parintinenses.

Para construir essa identidade, a criação reúne referências às atividades artísticas escolares e aos cartazes populares do interior. Entre os elementos utilizados estão o feltro, as letras desenhadas à mão, as costuras e as sobreposições de tecidos.

O projeto também combina pintura digital e recursos de inteligência artificial para transformar essas memórias em uma linguagem visual contemporânea.

Dessa maneira, a campanha aproxima a tradição do Festival das novas tecnologias e valoriza experiências que atravessam gerações de parintinenses. Ao mesmo tempo, reforça a ligação da população com a festa e com as lembranças construídas desde a infância.

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