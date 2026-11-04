INVESTIGAÇÃO

Imagens de segurança indicam queda acidental; namorado prestou depoimento à Polícia Civil.

A jovem Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 anos, morreu após cair da sacada de um hotel, na madrugada desta terça-feira (3), em São Luís. A Polícia Civil do Maranhão investiga o caso e trabalha com a hipótese de queda acidental, após analisar imagens das câmeras de segurança.

O episódio ocorreu por volta de 1h30, no Hotel Rio Poty, localizado na Avenida dos Holandeses, no bairro Ponta d’Areia. Renata estava hospedada no estabelecimento com o namorado quando caiu do sétimo andar.

As gravações mostram a jovem na área da sacada antes de se apoiar em uma estrutura e despencar. Inicialmente, os investigadores consideraram outras possibilidades para explicar a morte, mas as imagens analisadas até o momento não apontaram indícios de ação criminosa.

Namorado prestou depoimento

Após a ocorrência, o namorado de Renata foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo o delegado George Marques, superintendente da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), as imagens examinadas até agora não indicam a ocorrência de um crime.

A investigação continua. A Polícia Civil pretende ouvir outras testemunhas e aguarda os resultados dos exames periciais para esclarecer as circunstâncias da queda.

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