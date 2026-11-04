MÚSICA CLÁSSICA

Sob regência do maestro libanês Toufic Maatouk, apresentação desta quinta-feira (5) terá obras de Beethoven e Cherubini, com participação do Coral do Amazonas.

A Amazonas Filarmônica apresenta, nesta quinta-feira (5), às 20h, um concerto internacional no Teatro Amazonas, em Manaus. Sob a regência do maestro libanês Toufic Maatouk, a apresentação terá participação do Coral do Amazonas. No repertório, estão a Sinfonia nº 1, de Ludwig van Beethoven, e o Réquiem em dó menor, de Luigi Cherubini.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e estão disponíveis na plataforma Shopingressos e na bilheteria do teatro. Já a entrada para o 1º, 2º e 3º pavimentos é gratuita.

Obras exploram diferentes estilos

O programa reúne duas composições do início do século XIX. Enquanto Beethoven apresenta uma obra marcada pela vitalidade e pelo diálogo com a tradição clássica, Cherubini propõe uma experiência musical solene e contemplativa.

Composta entre 1799 e 1800, a Sinfonia nº 1 marcou a estreia de Beethoven no gênero sinfônico. A obra revela influências de compositores como Haydn e Mozart. Entretanto, também apresenta características da linguagem que o músico desenvolveria ao longo da carreira.

Na segunda parte, a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas interpretam o Réquiem em dó menor. Cherubini compôs a obra em 1816, em memória do rei Luís XVI. A composição se destaca pela expressividade e pelo tratamento dramático das vozes e da orquestra.

Diferentemente de outros réquiens, a peça não utiliza solistas vocais. Por isso, concentra sua força no conjunto coral e orquestral. Além disso, recebeu reconhecimento de músicos importantes da época. Entre eles estava Beethoven, que admirava a produção de Cherubini.

Maestro tem carreira internacional

A regência ficará a cargo de Toufic Maatouk, que acumula trabalhos em instituições e festivais internacionais. Ao longo da carreira, conduziu conjuntos como a Orquestra Sinfônica da Rádio Romena, a Orquestra do Teatro San Carlo, de Nápoles, e a Roma Sinfonietta.

Além dessas experiências, estreou no Carnegie Hall, em Nova York, em 2015. Também participou de eventos como o Festival Internacional de Baalbeck, no Líbano, e o Festival Puccini, na Itália.

Maatouk mantém ligação com o cenário operístico de Manaus, onde já participou de atividades artísticas. Seu trabalho se concentra especialmente nos repertórios vocais e operísticos das tradições italiana e francesa.

Em reconhecimento à trajetória, recebeu, em 2020, a condecoração de Cavaleiro da Ordem da Estrela da Itália. Três anos depois, ganhou o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, concedido pelo Ministério da Cultura da França.

A apresentação integra a Temporada de Concertos do Amazonas 2026. Dessa forma, reúne músicos locais e um regente convidado em torno de duas obras importantes da história da música clássica.