Gestão

Município sai da 45ª posição para o primeiro lugar no Amazonas e repete resultado em 2026; ampliação dos atendimentos rurais, investimentos na rede e avanços na Saúde Bucal reforçam a estratégia da gestão municipal.

A Prefeitura de Autazes conquistou o primeiro lugar no Amazonas na análise gerencial do Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (SIAPS), referente ao segundo quadrimestre de 2026. O resultado foi divulgado pela gestão do prefeito Thomé Neto e representa uma mudança expressiva para o município, que avançou da 45ª posição para a liderança estadual.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Ráiner Figueiredo, a ampliação dos atendimentos e a presença das equipes nas comunidades rurais e ribeirinhas contribuíram para o desempenho. Além disso, o município afirma ter organizado um calendário de ações itinerantes para garantir assistência mais regular às localidades distantes.

“A principal estratégia foi ampliar os atendimentos na cidade e na zona rural. As viagens itinerantes passaram a contar com um calendário organizado, permitindo que as equipes cheguem a comunidades que antes não recebiam assistência de forma constante”, explicou o secretário.

Atendimento nas comunidades

Mais de 60% da população de Autazes vive na zona rural, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, a logística dos atendimentos exige planejamento para alcançar moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento.

A pasta trabalha com uma agenda quadrimestral para distribuir as ações ao longo do ano. Dessa forma, busca manter a presença das equipes nas comunidades e acompanhar os pacientes de maneira contínua.

Segundo Ráiner, o monitoramento dos indicadores também ajuda a avaliar os serviços, identificar necessidades e fortalecer a prevenção. Assim, as equipes podem acompanhar pacientes e favorecer diagnósticos mais rápidos.

“Não basta chegar às comunidades uma única vez. Trabalhamos com planejamento estratégico e uma agenda que considera a realidade de cada região, para garantir que a assistência aconteça de maneira contínua durante todo o ano”, afirmou.

Investimentos na rede municipal

Para ampliar a capacidade de atendimento, a prefeitura prevê investimentos em infraestrutura e equipamentos. Entre as iniciativas está a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade do Mastro. A estrutura deverá triplicar de tamanho e atender moradores da região do rio Autaz-Mirim.

Além disso, a Secretaria de Saúde prevê ampliar os equipamentos das unidades e oferecer cursos de atualização aos profissionais. O objetivo é melhorar os serviços e fortalecer o atendimento nas áreas de difícil acesso.

O resultado no SIAPS também ganha importância diante das mudanças previstas no financiamento federal da Atenção Primária a partir de 2027. Conforme o secretário, o desempenho poderá contribuir para que o município receba os recursos aos quais estiver habilitado, além de possíveis bonificações previstas nas regras do Ministério da Saúde.

Saúde Bucal também lidera ranking

Em julho de 2026, Autazes também alcançou o primeiro lugar no Amazonas nos indicadores de qualidade, vínculo e acompanhamento da Saúde Bucal, referentes ao primeiro quadrimestre. O município obteve nota 10 e classificação “Ótimo” nos critérios avaliados.

Os atendimentos odontológicos passaram de 23.016, em 2024, para 28.045, em 2025, crescimento de 21,85%. Até junho de 2026, a rede já havia registrado outros 14.304 atendimentos.

Outro reforço ocorreu em setembro, quando o município recebeu uma carreta de saúde da mulher do Ministério da Saúde, por meio do programa Agora Tem Especialistas. A unidade móvel ofereceu mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, biópsias e consultas especializadas para pacientes de Autazes e Nova Olinda do Norte.

Com essas ações, a gestão municipal busca ampliar o acesso à prevenção, aos exames e à assistência nas comunidades rurais e ribeirinhas.