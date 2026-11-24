ALERTA AMBIENTAL

Capital registra classificação péssima, com concentração elevada de partículas finas; fumaça de queimadas agrava a poluição.

Manaus (AM) – Manaus amanheceu nesta terça-feira (24) com a pior qualidade do ar do Brasil, segundo o ranking em tempo real da plataforma internacional IQAir. Por volta das 6h, o Índice de Qualidade do Ar (AQI⁺) da capital chegou a 167 pontos, classificação considerada insalubre. Às 8h, a concentração média de Material Particulado Fino (MP2,5) era de 125,4 microgramas por metro cúbico (µg/m³), conforme 14 sensores da plataforma PurpleAir, de acordo com boletim da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), com validade até as 14h.

A presença de fumaça é associada às queimadas em áreas do Amazonas e do Pará. Os ventos transportam os poluentes em direção à capital, enquanto a baixa intensidade da circulação de ar dificulta a dispersão das partículas e favorece o acúmulo de fumaça.

O problema, no entanto, não está restrito a Manaus. Dados do boletim da Comissão de Qualidade do Ar da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), publicado às 8h30 desta terça-feira, apontam condições ainda mais críticas em municípios do interior.

Em Parintins, a concentração de MP2,5 chegou a 866 µg/m³, com classificação péssima. Itacoatiara também registrou nível péssimo, com 400 µg/m³. Nas duas cidades, a comissão emitiu notas técnicas com recomendação de suspensão de atividades presenciais.

O levantamento também apontou situação ruim em Humaitá, com 52 µg/m³, e Coari, com 59 µg/m³. Já Benjamin Constant apresentou condição considerada boa, com 5 µg/m³. Os dados são medianas de sensores PurpleAir monitorados pela UFAM e seguem metodologia própria de correção e classificação.

Orientações à população

Diante do cenário, a Prefeitura de Manaus recomenda que os moradores mantenham a hidratação, evitem exercícios físicos ao ar livre e utilizem máscaras do tipo PFF2 quando houver exposição à fumaça. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias devem redobrar os cuidados.

A exposição ao material particulado pode provocar tosse, falta de ar e irritação nos olhos. A orientação é reduzir o tempo de permanência em ambientes externos enquanto os níveis de poluição estiverem elevados.

A Prefeitura informou que continua monitorando a qualidade do ar e as condições atmosféricas na capital. No interior, os dados da UFAM indicam que Parintins e Itacoatiara exigem atenção especial, diante dos níveis registrados nesta terça-feira.

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