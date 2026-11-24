Acidente

Mulher sofreu uma queda nas dependências do órgão. Justiça do Amazonas manteve o Estado no processo de indenização.

Uma gestante sofreu uma queda nas dependências do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) após supostamente entrar em contato com um fio energizado que estava no chão. Depois do acidente, a mulher perdeu o bebê.

O caso resultou em uma ação indenizatória contra o Estado do Amazonas, o Detran-AM e o hospital Samel. O processo busca apurar as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades pelo ocorrido, incluindo questionamentos sobre o atendimento médico prestado à gestante.

TJAM mantém Estado no processo

Em julgamento realizado pela Segunda Câmara Cível, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) decidiu, por 2 votos a 1, manter o Estado do Amazonas como réu na ação.

O relator do recurso defendeu a retirada do Estado do processo. Para justificar o voto, argumentou que o Detran-AM possui personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira.

No entanto, os outros dois desembargadores divergiram desse entendimento. Com isso, a maioria decidiu manter o Estado entre os réus enquanto a Justiça apura as responsabilidades.

A decisão não representa uma condenação dos envolvidos. A ação indenizatória continua em tramitação para esclarecer os fatos e avaliar os pedidos apresentados.