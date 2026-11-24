Decisão

MP-AM denunciou as duas profissionais por homicídio com dolo eventual. Audiência de instrução está marcada para janeiro de 2027.

A Justiça do Amazonas tornou rés a médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem Raíza Benites Praia pelo homicídio qualificado com dolo eventual do menino Benício Xavier de Freitas, de 6 anos. Atualmente, o processo tramita na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus e está na fase de instrução.

Nessa etapa, a Justiça reúne provas e depoimentos para definir se as duas profissionais irão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Durante a investigação, conduzida pelo delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a Polícia Civil indiciou quatro pessoas. Além da médica e da técnica, os investigadores apontaram dois gestores da unidade hospitalar por homicídio culposo.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), no entanto, denunciou apenas as duas profissionais de saúde.

O que a investigação apontou

Para esclarecer o caso, a Polícia Civil reuniu prontuários médicos, depoimentos e dados extraídos de celulares. Além disso, os investigadores analisaram mensagens da médica e identificaram vendas de cosméticos por aplicativo.

Segundo a polícia, ela realizava essas atividades enquanto o menino apresentava um quadro grave na sala vermelha do hospital. Diante disso, os investigadores apontaram a conduta como demonstração de indiferença à situação da criança e elemento para caracterizar o dolo eventual.

Já em relação à técnica de enfermagem, a investigação identificou o descumprimento de protocolos de segurança do paciente.

Conforme o inquérito, a mãe de Benício e uma colega de trabalho alertaram Raíza sobre a dosagem inadequada de adrenalina. Mesmo assim, a profissional prosseguiu com a administração do medicamento.

Quando será a audiência na Justiça

O advogado Nil Ferreira, que representa os pais da criança como assistente de acusação, informou que a Justiça marcou a audiência de instrução e julgamento para 21 de janeiro de 2027.

Na ocasião, o juiz ouvirá as testemunhas e os pais de Benício. Além disso, os profissionais envolvidos prestarão depoimento e, posteriormente, a Justiça realizará os interrogatórios das duas acusadas.

Processos nos conselhos profissionais

Paralelamente à ação criminal, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) também apura a conduta da médica. Para isso, o órgão abriu sindicância e instaurou processo ético-profissional sobre possíveis casos de negligência, imprudência ou imperícia, conforme explicou a corregedora Gláucia Credi.

Já no Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), o julgamento do processo ético-disciplinar contra a técnica de enfermagem está marcado para 27 de novembro de 2026.