A Justiça do Amazonas tornou rés a médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem Raíza Benites Praia pelo homicídio qualificado com dolo eventual do menino Benício Xavier de Freitas, de 6 anos. Atualmente, o processo tramita na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus e está na fase de instrução.
Nessa etapa, a Justiça reúne provas e depoimentos para definir se as duas profissionais irão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Durante a investigação, conduzida pelo delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a Polícia Civil indiciou quatro pessoas. Além da médica e da técnica, os investigadores apontaram dois gestores da unidade hospitalar por homicídio culposo.
O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), no entanto, denunciou apenas as duas profissionais de saúde.
O que a investigação apontou
Para esclarecer o caso, a Polícia Civil reuniu prontuários médicos, depoimentos e dados extraídos de celulares. Além disso, os investigadores analisaram mensagens da médica e identificaram vendas de cosméticos por aplicativo.
Segundo a polícia, ela realizava essas atividades enquanto o menino apresentava um quadro grave na sala vermelha do hospital. Diante disso, os investigadores apontaram a conduta como demonstração de indiferença à situação da criança e elemento para caracterizar o dolo eventual.
Já em relação à técnica de enfermagem, a investigação identificou o descumprimento de protocolos de segurança do paciente.
Conforme o inquérito, a mãe de Benício e uma colega de trabalho alertaram Raíza sobre a dosagem inadequada de adrenalina. Mesmo assim, a profissional prosseguiu com a administração do medicamento.
Quando será a audiência na Justiça
O advogado Nil Ferreira, que representa os pais da criança como assistente de acusação, informou que a Justiça marcou a audiência de instrução e julgamento para 21 de janeiro de 2027.
Na ocasião, o juiz ouvirá as testemunhas e os pais de Benício. Além disso, os profissionais envolvidos prestarão depoimento e, posteriormente, a Justiça realizará os interrogatórios das duas acusadas.
Processos nos conselhos profissionais
Paralelamente à ação criminal, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) também apura a conduta da médica. Para isso, o órgão abriu sindicância e instaurou processo ético-profissional sobre possíveis casos de negligência, imprudência ou imperícia, conforme explicou a corregedora Gláucia Credi.
Já no Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), o julgamento do processo ético-disciplinar contra a técnica de enfermagem está marcado para 27 de novembro de 2026.