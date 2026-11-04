Amazonas

Serviços ocorrem de 5 a 9 de novembro e incluem obras na rede elétrica da capital e zona rural.

Com o objetivo de reduzir quedas e oscilações de energia, a Âmbar Energia realiza, de 5 a 9 de novembro, serviços de manutenção preventiva, expansão e modernização da rede elétrica em bairros de Manaus e em comunidades da zona rural. As intervenções reforçam a estrutura do sistema e preparam a rede para atender a população com mais estabilidade e segurança.

Nesta semana, o destaque são as obras de expansão nos bairros Aleixo e Dom Pedro I, que vão ampliar a capacidade da rede elétrica na região.

Para que as equipes trabalhem com segurança, haverá desligamentos programados e pontuais, restritos às ruas e áreas próximas aos serviços. Os horários variam conforme o local. Confira abaixo se a sua rua está na programação.

Confira a programação completa, com horários e locais:

Obras de expansão e melhorias da rede:

Quinta-feira (05.11):

Aleixo (8h às 18h) – Rua Júlio Verne e adjacências.

Aleixo (8h às 18h) Rua IX, Rua VI, Rua VII, Rua VIII e adjacências.

Japiim (8h às 18h): Rua Travessa Francisco Duarte e adjacências

Japiim (8h às 18h): Rua D14 e adjacências.

Japiim (8h às 18h): Avenida Rodrigo Otávio e adjacências.

Japiim (8h às 18h): Avenida Jorge Biváqua e adjacências.

Japiim (8h às 18h): Rua Pedro Lopes e adjacências.

Parque 10 (8h às 18h): Rua Cinquenta e Um e adjacências.

Sexta-feira (06.11)

Aleixo (8h às 18h): Rua Constelação Peixes e adjacências.

Aleixo (8h às 18h): Rua Cometa Halley e adjacências.

Aleixo (8h às 18h): Avenida Júlio Verne e adjacências.

Aleixo (8h às 18h): Rua Noca Cabral dos Anjos e adjacências.

Aleixo (8h às 18h): Rua Ajuricaba e adjacências.

Centro (9h às 16h): Rua Xavier de Mendonça com Rua Alexandre Amorim e adjacências.

Dom Pedro I (8h às 18h): Rua Madre Joana Angélica de Jesus e adjacências.

Dom Pedro I (8h às 18h): Rua Castanhal e adjacências.

Dom Pedro I (8h às 18h): Rua Vizeu e adjacências.

AM-010 (9h às 16h): Ramal da Petrobras, Ramal da Cachoeira do Leão e adjacências.

Tarumã (8h às 16h): Rua João Leite, Condomínio Residencial Mediterrâneo e adjacências.

Vila da Prata (8h30 às 15h30): Rua Ary B de Oliveira e adjacências.

Sábado (07.11)

Aleixo (8 às 18h): Rua Santa Cláudia e adjacências.

Aleixo (8 às 18h): Rua Pires do Rio e adjacências.

Dom Pedro I (8 às 18h): Rua Padre de Anchieta e adjacências.

Flores (8h às 17h): Rua Áustria e adjacências.

Japiim (8 às 18h): Rua Antônio Sucre e adjacências.

Japiim (8 às 18h): Travessa Bangu e adjacências.

Japiim (8 às 18h): Rua Minas Gerais e adjacências.

Japiim (8 às 18h): Avenida Penetração II e adjacências.

Domingo (08.11)

Tarumã (8h às 16h): Avenida do Turismo com Rua Beija-Flor Vermelho e adjacências.

Tarumã (8h às 16h): Avenida do Turismo, próximo à Oliveira Energia, e adjacências.

Manutenção preventiva

Quinta-feira (05.11)

Zona Rural (8h às 17h): Ramal ZF01, Ramal ZF01-A, acesso pela BR-174, km 41, e adjacências.

Jorge Teixeira (8h30 às 16h30): Rua Japará, Rua Janaúba, Rua Urtigão, Rua Cigana, Rua Vassoura e adjacências.

Zona Rural (9h às 16h): AM-010, km 47, Vicinal 06 (acesso pelo Ramal Santo Antônio) e adjacências.

Sexta-feira (06.11)

Colônia Terra Nova (8h30 às 16h): Rua Louro Abacate com Rua Rio Tarumã e adjacências.

Redenção (8h30 às 16h30): Rua Ituitaba com Rua do Rosário e adjacências.

Zona Rural (9h às 16h30): AM-010, km 27, próximo ao Sindicato dos Metalúrgicos, e adjacências.

Zona Rural (9h às 16h): Ramal Recanto Vila Gelim, acesso pelo Ramal Frederico Veiga, pela BR-174, km 2, e adjacências.

Sábado (07.11)

Adrianópolis (9h às 16h): Rua Professor Marciano Armond, em frente à Clínica Sensumed, e adjacências.

Vila da Prata (9h às 15h): Rua Berquélio, esquina com a Rua Voluntários da Pátria, e adjacências.

São José Operário (9h às 16h30): Avenida Autaz Mirim e adjacências.

Zona Rural (9h às 16h30): BR-174, km 21, Ramal Santa Luzia com Ramal da Cooperativa e adjacências.

Parque Dez (8h30 às 12h): Rua Professor Samuel Benchimol e adjacências.

Domingo (08.11)

Alvorada (8h30 às 16h30): Rua Avoeiras com Rua João Paulo I e adjacências.

Chapada (8h30 às 12h): Avenida Darcy Vargas e adjacências.

Segunda-feira (09.11)

Lírio do Vale (8h30 às 16h30): Rua Agnaldo Acher Pinto com Rua Ovídio Gomes Monteiro e adjacências.

Cidade de Deus (8h30 às 16h30): Rua Cachoeira de Santa Rita com Rua Cinco e adjacências.

Lírio do Vale (8h30 às 16h30): Rua Jequié e adjacências.

Zona Rural (9h às 16h): Ramal Nova Jerusalém, acesso pela AM-010, km 45, e adjacências.

Alvorada (8h30 às 16h): Avenida Desembargador João Machado, Condomínio Ouro Verde e adjacências.

Aleixo (8h30 às 15h): Avenida Efigênio Salles, Condomínio Greenwood Park e adjacências.

A iniciativa faz parte das ações contínuas da empresa para tornar a rede elétrica mais moderna, segura e confiável. Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a distribuidora pelos canais oficiais de atendimento: 0800-701-3001 (Call Center e WhatsApp), Telegram (@ambarenergiaam_bot) ou aplicativo Âmbar Energia AM.

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