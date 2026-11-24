QUEIMADAS

Fogo atingiu 5 mil metros quadrados de vegetação em Boa Vista do Ramos; bombeiros também combateram 125 focos no estado em 24 horas.

Um fio da rede elétrica rompeu e provocou um incêndio em uma área de vegetação na região do Bacabal, em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. As chamas atingiram aproximadamente 5 mil metros quadrados. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e brigadistas municipais controlaram o fogo.

Quatro bombeiros militares e dois brigadistas participaram da ocorrência. Para combater as chamas, a equipe utilizou 500 litros de água, duas mochilas costais e abafadores. Os profissionais também acionaram a concessionária Âmbar Energia para verificar a rede elétrica e permitir a conclusão do atendimento.

Segundo o sargento A. Silveira, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semdema) recebeu o alerta sobre um incêndio de grandes proporções na região. Durante o deslocamento até a comunidade Bacabal, a equipe identificou que a fiação havia caído sobre a vegetação e iniciado o fogo.

125 focos em 24 horas

Além da ocorrência em Boa Vista do Ramos, o Corpo de Bombeiros combateu 125 focos de incêndio em todo o Amazonas nas últimas 24 horas. O governador Roberto Cidade determinou o reforço das operações de prevenção e combate às queimadas.

A ação integra a Operação Amazonas Mais Verde, lançada em maio. Entre 1º de junho e 23 de novembro de 2026, o CBMAM contabilizou 4.316 ocorrências de incêndios urbanos e florestais e registrou 26.696 focos de incêndio florestal no estado. Desse total, 4.872 ocorreram em Manaus e 21.824 no interior.

No monitoramento de focos de calor, o Amazonas contabilizou 8.861 registros. Desse número, 2.281 ficaram na Região Metropolitana e 3.973 se concentraram no sul do estado.

A operação mantém equipes em 35 municípios e conta com 36 bases, sendo 26 fixas e 10 temporárias. A estrutura inclui 70 viaturas de combate a incêndio. Aproximadamente 1,5 mil pessoas participam das ações, entre bombeiros militares, brigadistas municipais, profissionais do Prevfogo, do Ibama e integrantes da Força Nacional.