FISCALIZAÇÃO

Inspeção identificou materiais adquiridos desde 2022 sem distribuição, possível ausência de contrato para armazenamento e uniformes sem planejamento de entrega.

Manaus (AM) – Livros adquiridos há quatro anos, kits pedagógicos e fardamentos escolares permanecem armazenados nos estoques da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc-AM), sem planejamento definido para distribuição. A situação foi identificada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) durante uma inspeção realizada na segunda-feira (23), no âmbito de uma investigação sobre possíveis irregularidades na compra e na destinação de materiais escolares.

A fiscalização foi conduzida pela 77ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Patrimônio Público, com apoio do Núcleo de Diligências do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado. Os trabalhos incluíram a conferência física, por amostragem, de livros e materiais didáticos registrados nos estoques entre 2022 e 2026.

Um dos principais pontos identificados foi a permanência de uma grande quantidade de livros comprados em 2022. Segundo o MPAM, os exemplares ainda não foram encaminhados às escolas e não há planejamento definido para sua destinação, especialmente às unidades de ensino do interior do estado.

A maioria dos materiais está relacionada a projetos pedagógicos complementares, financiados por diferentes fontes de recursos públicos. Para o promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros, titular da 77ª Promotoria, os primeiros levantamentos indicam possíveis falhas no planejamento pedagógico e na logística de distribuição.

O promotor ressaltou, porém, que as constatações ainda são preliminares. A investigação pretende verificar se houve prejuízo aos cofres públicos e identificar eventuais responsáveis por irregularidades.

Empresa sem contrato

A inspeção também levantou questionamentos sobre a empresa encarregada do armazenamento e do transporte dos materiais escolares. Conforme as informações apuradas pelo Ministério Público, a prestadora estaria executando os serviços sem contrato vigente e acumularia atrasos de vários meses nos pagamentos.

Outro problema envolve os fardamentos escolares entregues à Seduc em 2026. O órgão identificou um volume expressivo de peças com estampas referentes à gestão governamental anterior. Os uniformes continuam armazenados, sem que tenha sido apresentado um plano para a distribuição.

Documentos serão analisados

Durante a diligência, o Ministério Público recolheu documentos referentes à compra, ao recebimento, à movimentação, à guarda e à distribuição dos materiais. Também foram separadas amostras de livros e kits pedagógicos para análise dos conteúdos.

A avaliação deverá verificar se os materiais continuam atualizados, se atendem às necessidades educacionais da rede estadual e se ainda podem ser utilizados pelas escolas.

Como próxima etapa, a 77ª Promotoria começará, ainda nesta semana, a ouvir diretores e responsáveis pelos setores de planejamento pedagógico, aquisição, armazenamento e distribuição da Seduc.

Os depoimentos deverão ajudar a esclarecer por que os produtos permanecem nos estoques e quais procedimentos administrativos foram adotados para controlar e destinar os materiais adquiridos com dinheiro público.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Seduc-AM para solicitar esclarecimentos sobre os apontamentos do Ministério Público e questionar quais providências serão adotadas em relação aos materiais armazenados. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

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