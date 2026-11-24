Decisão

TRF-1 anulou decisões que haviam restabelecido seis autorizações ambientais para exploração de ouro entre Manicoré e Humaitá.

Manaus (AM) – As seis licenças ambientais que autorizavam o garimpo de ouro por dragagem em um trecho do Rio Madeira, entre Manicoré e Humaitá, no sul do Amazonas, perderam novamente a validade. A decisão da Justiça Federal anulou as determinações judiciais que haviam permitido a retomada da atividade pelas cooperativas responsáveis pela exploração.

O entendimento foi firmado por unanimidade pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), durante julgamento realizado em 4 de novembro, em Brasília. O acórdão foi assinado em 9 de novembro pelo relator do processo, desembargador federal João Carlos Mayer Soares.

Com a decisão, deixam de valer as autorizações concedidas à Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia (Coogam) e à Cooperativa dos Extrativistas Minerais Familiares de Manicoré (Coemfam). O tribunal também determinou que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) seja comunicado oficialmente sobre a perda de validade das licenças.

A anulação, no entanto, não ocorreu por uma avaliação dos impactos ambientais provocados pelo garimpo. O motivo foi processual: o TRF-1 considerou que a Coogam apresentou os fundamentos de seu recurso fora do prazo previsto para esse tipo de ação.

Segundo o relator, a cooperativa apresentou o recurso contra a sentença em setembro de 2021, mas informou que encaminharia posteriormente os argumentos para contestar a decisão. O desembargador explicou que esse procedimento é admitido em processos criminais, mas não em ações cíveis, como o caso relacionado à exploração no Rio Madeira.

Embora a defesa tenha apresentado os fundamentos no dia seguinte ao recurso inicial, o tribunal entendeu que o prazo já havia terminado. Por esse motivo, o recurso não foi conhecido.

A rejeição teve consequência sobre as decisões provisórias concedidas durante o andamento do processo. Entre elas estava a determinação judicial de agosto deste ano, que obrigou o Ipaam a reativar as seis licenças ambientais pelo período de um ano. Com a anulação, essa autorização também perdeu efeito.

Histórico das licenças

Em setembro deste ano, o Ipaam emitiu uma licença de operação para permitir a extração de ouro por dragagem em uma área de 14.747,63 hectares entre Manicoré e Humaitá.

A autorização foi concedida em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal, assinada em 25 de agosto, que havia restabelecido a validade das seis licenças ambientais emitidas em 2017 para as cooperativas.

Na ocasião, o órgão ambiental classificou o empreendimento como de grande potencial poluidor e estabeleceu 22 condicionantes para a realização da atividade.

As regras proibiam a exploração nas margens do Rio Madeira, em áreas de desova de quelônios e nas proximidades de igarapés e rios afluentes. Também vetavam o lançamento de óleo, graxa e outras substâncias poluentes na água.

As dragas utilizadas nesse tipo de garimpo são estruturas flutuantes que retiram sedimentos do leito dos rios para separar minerais, principalmente ouro. O funcionamento dos equipamentos envolve a sucção ou escavação de materiais submersos.

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