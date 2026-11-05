CULTURA E INDÚSTRIA

Apresentação no Teatro Amazonas reuniu João Carlos Martins, Orquestra de Câmara do Amazonas e representantes do Festival de Parintins

A cultura amazonense dividiu o palco com a música erudita durante o concerto que celebrou os 50 anos de operações da Moto Honda da Amazônia. Realizado na noite de quarta-feira (4), no Teatro Amazonas, em Manaus, o espetáculo reuniu o maestro João Carlos Martins, a Orquestra de Câmara do Amazonas e os bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

A participação dos representantes do Festival Folclórico de Parintins levou ao concerto as cores, os ritmos e as tradições do boi-bumbá. Com isso, o evento aproximou a música clássica de uma das manifestações culturais mais conhecidas do Amazonas.

O maestro João Carlos Martins conduziu a Orquestra de Câmara do Amazonas em uma apresentação que combinou repertório erudito e referências da cultura popular. Reconhecido pela trajetória na música clássica, o pianista e regente foi um dos destaques da programação.

Inaugurado em 1896, durante o ciclo da borracha, o Teatro Amazonas foi escolhido como cenário da celebração. O espaço é um dos principais símbolos culturais e arquitetônicos de Manaus e recebeu uma apresentação que colocou em evidência diferentes expressões artísticas do estado.

Cinco décadas de atuação no Amazonas

O concerto marcou os 50 anos de operações da Moto Honda da Amazônia na capital amazonense. Instalada em Manaus desde 1976, a fábrica integra o Polo Industrial de Manaus e tem papel na geração de empregos e no fortalecimento da cadeia produtiva local.

Ao escolher o Teatro Amazonas para a comemoração, a empresa associou sua trajetória industrial a uma programação dedicada à música e à cultura regional. A presença de Caprichoso e Garantido também levou a tradição de Parintins a um dos palcos mais emblemáticos do estado.

O encontro entre a orquestra, o maestro e os bois-bumbás marcou as cinco décadas da Honda em Manaus com uma apresentação que uniu música clássica e manifestações culturais do Amazonas.

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