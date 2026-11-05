Amazonas

Motorista de Jeep Renegade teria dormido ao volante antes de atingir estabelecimento comercial.

Manaus (AM) – Um carro invadiu uma loja na tarde desta quinta-feira (5), na Avenida João Valério, no conjunto Vieiralves, zona centro-sul de Manaus. O veículo, um Jeep Renegade, era conduzido por uma mulher que, segundo informações repassadas à Polícia Militar, teria dormido ao volante e perdido o controle da direção.

O acidente aconteceu por volta das 16h30 e atingiu o estabelecimento Guta Store. Com o impacto, uma atendente ficou ferida e sofreu escoriações no ombro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima ainda no local.

Policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. A Perícia Criminal também esteve na loja para analisar as circunstâncias do acidente.

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