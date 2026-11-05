TRÂNSITO

Bloqueios começam às 5h e devem seguir até as 9h nas vias próximas ao Amazonas Shopping.

Manaus (AM) – Motoristas que circularem pelas avenidas Darcy Vargas, Djalma Batista e Constantino Nery, em Manaus, devem ficar atentos às alterações no trânsito neste domingo (8). As vias terão interdições temporárias para a realização da Corrida Amazonas Shopping, cuja largada está prevista para as 5h. A previsão é que o tráfego seja normalizado até as 9h.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o bloqueio na avenida Constantino Nery abrangerá o trecho entre a rua da Indústria e as proximidades da rua Pará. A corrida terá percurso de sete quilômetros, com largada e chegada no estacionamento do Amazonas Shopping, localizado na avenida Darcy Vargas.

Durante o evento, agentes de trânsito farão bloqueios temporários, desvios de itinerário e monitoramento das vias no entorno. A operação contará com o apoio das empresas de transporte coletivo e das equipes de fiscalização viária.

Mais de 20 agentes estarão distribuídos em pontos estratégicos para orientar motoristas, ciclistas e pedestres, além de controlar o acesso de moradores às áreas interditadas.

O IMMU recomenda que os condutores evitem a avenida Constantino Nery entre 5h e 9h e utilizem rotas alternativas, como as avenidas Djalma Batista e Mário Ypiranga Monteiro.

As equipes também acompanharão o percurso para orientar os motoristas sobre os desvios e os cuidados necessários durante a passagem dos corredores.

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