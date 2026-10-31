MÚSICA E INTERNET

Em entrevista ao Portal EM TEMPO, cantor comenta a repercussão de “Flash” e a expectativa para a apresentação com Nattan na capital amazonense.

O sucesso da trend do perfume, que ganhou as redes sociais ao som de “Flash”, também promete movimentar o show em Manaus. Em entrevista ao Portal EM TEMPO, o cantor Zé Vaqueiro comentou a repercussão da brincadeira entre os fãs. Além disso, deixou aberta a possibilidade de levá-la ao palco neste sábado (31), durante a apresentação ao lado de Nattan.

“É muito legal ver como a internet abraçou a música! A brincadeira aproxima ainda mais a gente dos fãs, porque o povo entra na onda, se diverte e faz a música chegar a cada vez mais pessoas. Fico feliz demais em ver isso acontecendo”, afirmou.

Zé Vaqueiro fala sobre a trend do perfume em Manaus

Além de comentar o sucesso nas redes sociais, o cantor destacou a expectativa para reencontrar o público amazonense. Segundo ele, Manaus é uma cidade especial. Por isso, a apresentação também representa um momento de aproximação com os fãs da região.

“A expectativa tá grande demais! Manaus é um lugar especial, a gente estava junto em Caruaru ontem e foi massa do começo ao fim. E essa história do perfume com ‘Flash’ tá dando o que falar, viu? Kkkkkkkkkk quem sabe se aparecer um perfume eu faço lá no palco”, comentou.

Muído & Desmanttelo reúne Nattan e Zé Vaqueiro

Enquanto a trend movimenta as redes sociais, os artistas se preparam para apresentar um novo projeto ao público amazonense. O Muído & Desmanttelo reúne Nattan e Zé Vaqueiro em uma proposta que aproxima os universos musicais dos dois cantores.

De acordo com Nattan, a ideia surgiu da vontade de unir os estilos da dupla em um encontro marcado pelo forró e pela descontração. Em entrevista ao Portal EM TEMPO, ele também falou sobre a expectativa para a apresentação.

“Vai ter muito forró, vaquejada e, claro, muita resenha. Sempre que eu e o Zé nos encontramos, é bagunça na certa (risos)”, disse.

Além disso, Nattan destacou o carinho que recebe na capital amazonense. Para o cantor, a recepção do público torna o encontro ainda mais especial.

Show faz parte da Vaquejada Arena Nilton Lins

A apresentação será realizada na área externa da Universidade Nilton Lins, neste sábado (31). O show integra a programação da primeira Vaquejada Arena Nilton Lins, promovida pela PUMP, que começou na quinta-feira (29) e segue até domingo (1º de novembro).

Além das apresentações musicais, o evento reúne competições de vaquejada e três tambores. Ao todo, a premiação chega a R$ 120 mil, distribuída entre as disputas e prêmios em motocicletas.

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