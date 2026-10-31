O sucesso da trend do perfume, que ganhou as redes sociais ao som de “Flash”, também promete movimentar o show em Manaus. Em entrevista ao Portal EM TEMPO, o cantor Zé Vaqueiro comentou a repercussão da brincadeira entre os fãs. Além disso, deixou aberta a possibilidade de levá-la ao palco neste sábado (31), durante a apresentação ao lado de Nattan.
Zé Vaqueiro fala sobre a trend do perfume em Manaus
Além de comentar o sucesso nas redes sociais, o cantor destacou a expectativa para reencontrar o público amazonense. Segundo ele, Manaus é uma cidade especial. Por isso, a apresentação também representa um momento de aproximação com os fãs da região.
Muído & Desmanttelo reúne Nattan e Zé Vaqueiro
Enquanto a trend movimenta as redes sociais, os artistas se preparam para apresentar um novo projeto ao público amazonense. O Muído & Desmanttelo reúne Nattan e Zé Vaqueiro em uma proposta que aproxima os universos musicais dos dois cantores.
De acordo com Nattan, a ideia surgiu da vontade de unir os estilos da dupla em um encontro marcado pelo forró e pela descontração. Em entrevista ao Portal EM TEMPO, ele também falou sobre a expectativa para a apresentação.
Além disso, Nattan destacou o carinho que recebe na capital amazonense. Para o cantor, a recepção do público torna o encontro ainda mais especial.
Show faz parte da Vaquejada Arena Nilton Lins
A apresentação será realizada na área externa da Universidade Nilton Lins, neste sábado (31). O show integra a programação da primeira Vaquejada Arena Nilton Lins, promovida pela PUMP, que começou na quinta-feira (29) e segue até domingo (1º de novembro).
Além das apresentações musicais, o evento reúne competições de vaquejada e três tambores. Ao todo, a premiação chega a R$ 120 mil, distribuída entre as disputas e prêmios em motocicletas.
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