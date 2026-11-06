Prisões

Câmeras de segurança do coletivo ajudaram a identificar dois suspeitos do homicídio em Manaus.

Manaus (AM) – Dois homens, identificados como Bruno Roger Lima de Azevedo, de 37 anos, e Naynder Miller Pinheiro Trindade, de 20, foram presos na quinta-feira (5), suspeitos de participação no assassinato de Lucas dos Santos Nascimento, de 26 anos. A vítima foi retirada à força de um ônibus por homens armados e morta em agosto deste ano, na zona Oeste de Manaus.

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O crime ocorreu em 7 de agosto, no ramal Itaúba, localizado no quilômetro 13 da BR-174, no bairro Tarumã.

Segundo a delegada Marília Campello, Lucas havia sido acolhido no dia anterior em uma instituição de recuperação de pessoas com dependência química, às margens da rodovia. Na manhã seguinte, deixou o local e embarcou em um ônibus do transporte coletivo.

Imagens das câmeras de segurança do veículo mostram que, cerca de dois minutos após o embarque da vítima, o ônibus foi interceptado por homens armados em motocicletas. Os suspeitos invadiram o coletivo, agrediram Lucas e o retiraram à força.

De acordo com a investigação, o homem foi morto ainda naquele dia, após sofrer agressões e ser estrangulado. O corpo foi levado para uma área afastada, no ramal Itaúba, onde acabou localizado durante as diligências policiais.

Investigação e prisões

A investigação começou depois que familiares registraram um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento de Lucas. A partir das imagens do ônibus, os policiais conseguiram identificar dois dos suspeitos de envolvimento no crime.

Com base nas informações reunidas, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária dos investigados. Os dois foram localizados e presos em endereços distintos de Manaus.

As investigações continuam para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no homicídio.

Bruno Roger e Naynder Miller responderão pelo crime de homicídio. Eles serão encaminhados à audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

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