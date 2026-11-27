NOVA AUTUAÇÃO

Criança de 7 anos estava sozinha na piscina do condomínio onde morava com a mãe, segundo a Polícia Civil; blogueira também responde por duas mortes no trânsito.

A blogueira Rafaela Cristianne Ramos Antunes Garrido, de 35 anos, recebeu uma nova autuação em flagrante nesta sexta-feira (27), em Manaus. Desta vez, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) a autuou por abandono de incapaz contra o próprio filho, de 7 anos, após encontrar a criança sozinha na piscina do condomínio onde morava com a mãe.

Segundo a polícia, uma guarnição da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontrou o menino na piscina, apresentando sinais de vulnerabilidade física. Em seguida, os policiais levaram a criança à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Na unidade, a Polícia Civil registrou a nova autuação contra Rafaela.

O caso ganhou repercussão no mesmo dia em que a blogueira deixou a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde permaneceu após o acidente de trânsito que matou dois motociclistas e deixou outras duas pessoas feridas no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Rafaela deixou delegacia chorando

Na manhã desta sexta-feira (27), Rafaela saiu da DEHS chorando, com a cabeça baixa e as mãos para trás. Assim que atravessou a porta da unidade, encontrou jornalistas que aguardavam sua saída.

Enquanto policiais faziam a escolta até a viatura, repórteres e pessoas com celulares cercaram a blogueira e registraram o momento.

Durante o trajeto, um jornalista perguntou se ela estava arrependida do acidente. Em voz baixa e chorando, Rafaela respondeu: “Perdão total”.

Na sequência, outro repórter perguntou se ela pediria perdão à família das vítimas. Mais uma vez, ela repetiu: “Perdão total”. Diante de outras perguntas, respondeu apenas “Meu Deus” e “Lá”.

Por fim, Rafaela entrou na viatura que a levaria para a audiência de custódia.

Acidente matou dois motociclistas no Alvorada

Rafaela dirigia uma caminhonete Dodge RAM branca envolvida no acidente registrado por volta das 19h58 de quinta-feira (26), no cruzamento da rua Professor Abílio Alencar com a avenida J, no bairro Alvorada.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a caminhonete atingiu inicialmente um ônibus do transporte coletivo. Logo depois, o veículo atingiu motociclistas e outras pessoas que estavam na via. Por fim, a RAM parou após bater em um poste de energia elétrica.

A colisão matou Francisco Izaiaz Gomes do Carmo, de 30 anos, que trabalhava como entregador e morreu ainda no local.

Já Edivaldo Lopes Dias, de 39 anos, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, as equipes o levaram ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Além das duas mortes, outras duas pessoas sofreram ferimentos e receberam atendimento hospitalar.

Moradores tentaram agredir motorista

Após a colisão, moradores cercaram a caminhonete e tentaram agredir Rafaela. Diante da revolta popular, policiais militares acionaram a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) para retirar a motorista do local sob escolta.

Na sequência, os agentes levaram Rafaela ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para realizar o teste de alcoolemia. No entanto, segundo o relatório policial, ela se recusou a passar pelo procedimento.

É importante destacar que a recusa ao bafômetro, por si só, não comprova que a motorista consumiu bebida alcoólica antes de dirigir.

Blogueira recebeu duas autuações

Após o acidente, os policiais deram voz de prisão a Rafaela e a encaminharam à DEHS. A Polícia Civil a autuou por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em relação às duas mortes, e por lesão corporal contra outras duas vítimas.

Além disso, nesta sexta-feira, a polícia registrou uma segunda autuação em flagrante, desta vez por abandono de incapaz contra o próprio filho.

Segundo a PC-AM, Rafaela seguirá para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. O procedimento deverá avaliar a legalidade das prisões e as medidas judiciais cabíveis em relação aos dois casos.

Leia mais

VÍDEO: Rafaela Cris deixa DEHS chorando e repete ‘perdão total’ após acidente no Alvorada