Fiscalização

Droga foi encontrada durante vistoria de alimentos levados a um custodiado em Caapiranga.

Caapiranga (AM) – Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante na quinta-feira (5) após tentar levar maconha escondida em um pote de margarina para um custodiado na delegacia de Caapiranga, a 134 quilômetros de Manaus.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). A mulher foi abordada durante a inspeção de alimentos e materiais de higiene entregues por familiares aos presos.

Segundo o delegado Claudenor Medeiros, a suspeita afirmou que havia comprado e organizado todos os produtos levados à unidade policial. No entanto, durante a vistoria, os agentes encontraram uma porção de maconha escondida dentro de um pote de margarina.

Após a descoberta, a mulher recebeu voz de prisão ainda na sede da delegacia, localizada no Centro do município. Além da droga, os policiais apreenderam o celular da investigada.

Procedimentos

A mulher foi encaminhada para os procedimentos legais e deverá passar por audiência de custódia. Ela responderá por tráfico de drogas qualificado e permanecerá à disposição da Justiça.

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