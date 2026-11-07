SOLIDARIEDADE

Espetáculo acontece neste sábado (7), no Teatro Adalberto Vale, com sucessos do cinema, da TV e homenagens a grandes artistas.

Manaus recebe neste sábado (7), às 18h, o Musical Trilhas Sonoras de Filmes e Séries 2026. A Escola de Música Joedson Viana organiza a apresentação no Teatro Adalberto Vale, na avenida Via Láctea, nº 835, bairro Aleixo.

Além de reunir músicas que marcaram gerações no cinema e na televisão, o espetáculo terá uma missão especial. A organização destinará 100% da renda dos ingressos à construção da nova sede da Escola de Música Joedson Viana.

O músico Joedson Viana anunciou a iniciativa em um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, ele reforçou que a arrecadação ajudará exclusivamente na construção da escola.

“Tá chegando o Musical Trilhas Sonoras de Filmes e Séries 2026. Esse ano, 100% da renda vai ser exclusivamente para a construção da nossa Escola de Música”, afirmou.

Musical reúne trilhas de filmes e séries

O repertório promete levar o público a uma viagem musical por produções conhecidas de diferentes gerações. Entre os destaques estão Toy Story 3, Moana 2, Frozen, Shrek, Encanto, Cinderela, Robin Hood, Sing e Transformers.

Além dessas trilhas, o espetáculo também presta homenagens a grandes nomes da música brasileira e internacional, como Tim Maia e Michael Jackson.

A apresentação ainda mostra o trabalho desenvolvido pela Escola de Música Joedson Viana. Para isso, reúne coro, banda ao vivo e cantores solo em uma produção que valoriza a formação musical dos alunos.

Ingressos ajudam a construir nova sede da escola

A iniciativa também busca mobilizar o público em torno de um projeto educacional. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o início da construção da nova sede, com terreno preparado, fundação, tijolos e ferragens.

Dessa maneira, a organização pretende transformar cada ingresso vendido em contribuição direta para a obra. O novo espaço deverá ampliar a estrutura da escola e apoiar a formação de futuros músicos.

O card oficial do evento resume a proposta com a frase: “Música que conta histórias. Emoções que ficam para sempre”.

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