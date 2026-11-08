Bairros de Manaus registraram queda de energia na noite deste sábado (7). A ocorrência, que provocou a queda de energia em Manaus, também afetou os municípios de Iranduba e Manacapuru.
A Âmbar Energia registrou o desligamento às 20h52. Segundo a empresa, uma redução na geração de energia que abastece o sistema elétrico provocou a interrupção.
Após o problema, as equipes iniciaram os trabalhos para recompor o sistema. A empresa confirmou que o fornecimento já foi restabelecido.
No entanto, os técnicos continuam atuando em casos pontuais. A Âmbar Energia agradeceu a compreensão dos consumidores e informou que mantém seus canais de atendimento disponíveis.
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