Âmbar

Desligamento ocorreu às 20h52 deste sábado (7), após redução na geração de energia que atende a capital e a região metropolitana

Bairros de Manaus registraram queda de energia na noite deste sábado (7). A ocorrência, que provocou a queda de energia em Manaus, também afetou os municípios de Iranduba e Manacapuru.

A Âmbar Energia registrou o desligamento às 20h52. Segundo a empresa, uma redução na geração de energia que abastece o sistema elétrico provocou a interrupção.

Após o problema, as equipes iniciaram os trabalhos para recompor o sistema. A empresa confirmou que o fornecimento já foi restabelecido.

No entanto, os técnicos continuam atuando em casos pontuais. A Âmbar Energia agradeceu a compreensão dos consumidores e informou que mantém seus canais de atendimento disponíveis.

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