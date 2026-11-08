MMA

Amazonense venceu Jonny Parsons por nocaute aos 4min16s do primeiro round, em Las Vegas!

Manaus (AM) – O lutador amazonense José Henrique Souza, conhecido como José Canela, conquistou uma vitória por nocaute sobre o norte-americano Jonny Parsons no UFC Vegas 124, realizado na noite deste sábado (7), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Representando o Amazonas no principal evento de MMA do mundo, o brasileiro encerrou o confronto aos 4 minutos e 16 segundos do primeiro round, com uma sequência de golpes que levou o adversário ao chão.

A luta marcou a abertura do evento e terminou antes do intervalo. Desde os primeiros minutos, Canela aproveitou a vantagem de altura e alcance para controlar a distância e dificultar a aproximação do norte-americano.

Parsons tentou equilibrar o confronto com chutes direcionados às pernas e golpes na parte superior do corpo. O brasileiro respondeu com jabs, joelhadas e ataques precisos, mantendo o adversário sob pressão.

O momento decisivo aconteceu quando Parsons tentou avançar para encurtar a distância. Canela aproveitou a movimentação do rival e acertou um forte uppercut, seguido de outro golpe, que derrubou o norte-americano. O árbitro interrompeu imediatamente o combate e confirmou a vitória do amazonense por nocaute.

Segunda vitória de Canela no UFC

Com o resultado, Canela chegou à segunda vitória em duas lutas disputadas pelo UFC. Na estreia pela organização, em maio deste ano, o brasileiro venceu o chinês Meng Ding por decisão dividida dos juízes, em confronto realizado no UFC Macau.

Desta vez, o amazonense conseguiu encerrar a disputa de forma contundente e conquistou seu primeiro nocaute dentro da organização. O desempenho também reforçou sua presença na categoria dos meio-médios, que reúne atletas com limite de peso de 77,1 quilos.

Após a vitória, Canela comemorou o resultado e voltou a demonstrar confiança no objetivo de conquistar o cinturão da divisão. Durante a entrevista ainda no octógono, o lutador relembrou as críticas que recebeu no início da trajetória e afirmou que pretende chegar ao topo da categoria.

O brasileiro também aproveitou o momento para pedir uma premiação por desempenho ao presidente do UFC, Dana White. A declaração foi feita em tom descontraído, logo após a confirmação do nocaute.

A vitória coloca mais uma vez o Amazonas em evidência no cenário internacional das artes marciais mistas e amplia a trajetória de José Canela na principal organização de MMA do mundo.

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