INFÂNCIA

Encontro em Manaus reuniu representantes do Unicef e do governo para discutir ações de proteção.

O Governo do Amazonas segue fortalecendo as políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Como parte desse compromisso, a equipe de Projetos do Selo Unicef da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) participou do Encontro com Parceiros do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), realizado em Manaus no sábado (7).

O encontro contou com a presença da diretora global de Proteção do Unicef, Sheema SenGupta, além de representantes da organização no Brasil e parceiros institucionais. A visita da diretora ao país integra uma missão voltada ao diálogo com governos, comunidades indígenas e organizações parceiras, à escuta de crianças e adolescentes e à identificação de oportunidades para fortalecer as políticas e os sistemas de proteção à infância. Em Manaus, a agenda inclui momentos de articulação e troca de experiências sobre os desafios e as particularidades da realidade amazônica.

No Amazonas, uma das iniciativas do Fundo, realizada em parceria com o Governo do Estado, por meio da coordenação da Sedurb, é o Selo Unicef, que promove ações junto aos municípios, para garantir os direitos e proteção do público infanto-juvenil. Como parceiro implementador das ações, a Sedurb conta com o apoio do Instituto Amazônia-Açu (IAÇU).

O trabalho inclui suporte técnico, mobilização e acompanhamento contínuo dos municípios para a execução das metas estabelecidas pelo Selo.

O secretário da Sedurb, Julio Langbeck, destacou a importância das ações realizadas. “Investir na proteção de crianças e adolescentes é investir no futuro do nosso estado. O Governo do Amazonas tem trabalhado para fortalecer iniciativas e parcerias que contribuam para garantir direitos e ampliar a proteção desse público, considerando também as particularidades e os desafios da nossa região”, destacou o secretário.

A chefe do escritório do Unicef em Manaus, Rayanne França, destacou a contribuição da diretora Sheema SenGupta durante o encontro e falou da importância do trabalho integrado. “A diretora Sheema Gupta chamou atenção para os desafios de implementação de políticas públicas no Amazonas, principalmente a proteção de crianças e adolescentes considerando a dimensão territorial e as dificuldades de acesso às comunidades mais distantes, incluindo os territórios indígenas”, relatou.

Segundo Rayanne, as experiências compartilhadas durante o encontro contribuirão para a construção de estratégias e projetos sensíveis à realidade amazônica, além de fortalecer a integração da rede de proteção

A coordenadora de Projetos do Selo Unicef da Sedurb, Reny Moita, ressaltou que o encontro contribuiu para ampliar o diálogo e fortalecer as ações desenvolvidas. “Momentos como este são importantes para fortalecer parcerias, promover a troca de experiências e ampliar o diálogo sobre os desafios da nossa região. Esse trabalho conjunto contribui para transformar a realidade de milhares de crianças e adolescentes”, afirmou Reny.

No estado, o Selo Unicef conta também com o apoio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), das secretarias de Estado de Educação e Desporto Escolar, de Assistência Social (Seas), de Saúde (SES-AM), de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Unidade de Gestão Integrada (UGI), além do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Resultados alcançados

Nesta nova edição 2025-2028, do Selo Unicef, o Amazonas alcançou um feito histórico, com a adesão de todos os 61 municípios do interior. Na edição anterior, de 2021-2024, participaram 55 municípios e 29 foram certificados — número 3,5 vezes maior que na edição 2017-2020, quando apenas oito alcançaram as metas.

Na edição 2021-2024, o Amazonas superou a média nacional em três indicadores. Entre os principais resultados, destacam-se: aumento de 8,8% na cobertura vacinal da Tríplice Viral D2 (frente a 2,6% no país); redução de 39,3% no abandono escolar; e a ampliação do uso do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia), ferramenta essencial para interromper ciclos de abuso e garantir proteção.

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