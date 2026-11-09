Polícia

Advogados afirmam que jornalista colaborou com a investigação e questionam a prisão preventiva.

Manaus (AM) – A defesa do jornalista Jefferson Luiz Rodrigues Coronel negou, neste domingo (8), as acusações que motivaram a prisão preventiva do profissional em São Paulo. Em nota divulgada à imprensa, os advogados afirmaram que ele não tem envolvimento com as condutas investigadas e contestaram a decisão judicial que determinou a prisão.

Jefferson Coronel foi preso após a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) identificar arquivos com material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em um tablet apreendido durante uma investigação. O caso é conduzido pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Segundo a defesa, o jornalista colaborou com as autoridades desde o início da investigação. Os advogados afirmam que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele entregou voluntariamente os equipamentos eletrônicos, incluindo tablet e celular, além de fornecer as senhas de acesso.

A nota também destaca que os dispositivos eram utilizados por outros integrantes da família, incluindo a esposa e os filhos menores de idade. Para os advogados, essa circunstância exige cautela na análise do conteúdo encontrado nos aparelhos e antes de qualquer conclusão sobre a responsabilidade do jornalista.

Defesa questiona prisão preventiva

No comunicado, os representantes jurídicos classificaram a prisão preventiva como um erro e afirmaram que a medida causa danos à reputação do profissional. A defesa também levantou questionamentos sobre possíveis motivações políticas relacionadas ao caso, considerando o contexto em que as investigações começaram.

Os advogados disseram ainda que Jefferson Coronel construiu sua trajetória profissional em Manaus com uma imagem de idoneidade e que não possui histórico de condenações ou desvios éticos.

A equipe jurídica informou que já adotou medidas judiciais para contestar a prisão e buscar o que classificou como restabelecimento da verdade. A defesa também declarou respeito ao Poder Judiciário e ao segredo de Justiça, além de pedir que seja respeitado o princípio constitucional da presunção de inocência.

Investigação no Amazonas

De acordo com a Polícia Civil, os arquivos foram encontrados durante a análise de um tablet apreendido na primeira fase da operação, realizada em 29 de outubro. A investigação inicial apura condutas relacionadas à campanha eleitoral de 2026 e à divulgação de imagens envolvendo a filha do governador eleito Omar Aziz (PSD).

Após a identificação do material, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado, medida autorizada pela Justiça do Amazonas. O mandado foi cumprido neste domingo (8), em São Paulo, com apoio da Polícia Civil daquele estado.

Jefferson Coronel permanece inicialmente custodiado em São Paulo. Conforme a PC-AM, as providências para transferi-lo a Manaus devem ser adotadas nesta semana, para continuidade dos procedimentos legais.

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